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La foto de sus hijas con la China Suárez que habría desatado la furia de Wanda Nara

Se filtró una imagen de las menores junto a la actriz en medio de los incumplimientos del acuerdo por parte de Mauro Icardi. La postal generó más preguntas que respuestas. ¿Qué dirá Wanda?

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿a las puertas de un nuevo conflicto?

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez parecen estar pasando una buena estadía en Argentina junto a las hijas del futbolista, Francesca e Isabella. Sin embargo, en las últimas horas apareció una foto de los cuatro que, lejos de mostrar una postal familiar, volvió a encender la polémica y podría desatar un nuevo conflicto con Wanda Nara.

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Todo indicaba que el clan Icardi-Nara atravesaba un buen momento, pero parece que no todo es felicidad. La abogada Ana Rosenfeld denunció al futbolista por incumplimiento de pago y también aseguró que no respetó algunos de los requerimientos establecidos por el juez Hagopian, entre ellos, acompañar a sus hijas a los turnos médicos y a las sesiones con la psicóloga que ya estaban pautadas.

Pese a todo esto, Icardi aprovechó el tiempo libre para salir con las menores y la China Suárez para ver el partido de hockey de Rufina Cabré, la hija mayor de la actriz. La situación dejó más preguntas que respuestas, ya que muchos cuestionan por qué el futbolista no lleva a sus hijas a las citas médicas, pero sí las incluye en paseos junto a su pareja.

La foto de las menores junto a La China Suárez que seguro enfureció a Wanda Nara

La periodista Paula Varela compartió en su cuenta de Instagram la foto de la discordia. En ella se puede ver a Icardi, Suárez y las dos menores sentadas en la tribuna mientras alentaban a la hija mayor de la actriz.

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Las nenas de Wanda faltan a las citas medicas, pero Mauro las lleva a alentar a Rufina.

Las nenas de Wanda faltan a las citas medicas, pero Mauro las lleva a alentar a Rufina.

La postal rápidamente se viralizó y generó una ola de repercusiones en las redes sociales, con numerosas críticas a Mauro Icardi: "Qué felices se los ve", deslizaron con ironía algunos usuarios ante los semblantes serios de los cuatro, y "No entiendo por qué no hace un plan solo con sus dos hijas". Hasta ahora, Wanda no se expresó al respecto, pero se espera que su respuesta sea letal.

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