Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno El canal tomó la determinación de no emitir la edición completa que correspondía para el martes por la noche y sorprendió a los televidentes.







MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora. Redes sociales

Telefe cambió su programación porque finalizó La Voz Argentina e inició MasterChef Celebrity Argentina, por lo que Wanda Nara será la nueva cara del prime time. Sin embargo, a pocas horas de iniciar el programa, las autoridades decidieron acortar el horario de duración y todo tiene que ver con un evento.

En la programación habitual, se emite La Traición desde las 17:30, a las 20 Telefe Noticias, 21:30 Por el mundo, a las 22 MasterChef Celebrity y a las 23:45 Staff. Sin embargo, en la jornada del martes no se hará de ese modo porque hay compromisos televisivos.

MasterChef Celebrity Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina. Telefe

Sucede que juega la Selección argentina contra Puerto Rico desde las 20 y Telefe tiene los derechos. Por este motivo, se modificará toda la grilla y algunos programas tendrán horarios poco habituales.