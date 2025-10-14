IR A
IR A

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

El canal tomó la determinación de no emitir la edición completa que correspondía para el martes por la noche y sorprendió a los televidentes.

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Redes sociales

Telefe cambió su programación porque finalizó La Voz Argentina e inició MasterChef Celebrity Argentina, por lo que Wanda Nara será la nueva cara del prime time. Sin embargo, a pocas horas de iniciar el programa, las autoridades decidieron acortar el horario de duración y todo tiene que ver con un evento.

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.
Te puede interesar:

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

En la programación habitual, se emite La Traición desde las 17:30, a las 20 Telefe Noticias, 21:30 Por el mundo, a las 22 MasterChef Celebrity y a las 23:45 Staff. Sin embargo, en la jornada del martes no se hará de ese modo porque hay compromisos televisivos.

MasterChef Celebrity
Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Sucede que juega la Selección argentina contra Puerto Rico desde las 20 y Telefe tiene los derechos. Por este motivo, se modificará toda la grilla y algunos programas tendrán horarios poco habituales.

A las 19 habrá un Flash de noticias con Rodolfo Barili, a las 19:30 la previa de la Selección, a las 20 el partido, a las 21:45 el post y luego iniciará el ciclo de Wanda Nara en su segundo programa oficial desde su estreno el lunes por la noche.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Una famosa sufrió quemaduras en el cuerpo en una prueba de MasterChef Celebrity en Telefe

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Se filtró quién sería la primera eliminada del MasterChef Celebrity

Se filtró quién sería la primera eliminada del MasterChef Celebrity: "Se la vio llorando"

últimas noticias

River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 21 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 52 minutos
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora
Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

Hace 1 hora