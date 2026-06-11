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Un detalle en redes sociales encendió la interna entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi: "Me hackearon"

El actor no se dio cuenta de que se filtró una interacción que tuvo en Instagram y quedó expuesto. Ante la pregunta de un cronista, no pudo mantener la postura de siempre.

La relación entre Vicuña e Icardi

La relación entre Vicuña e Icardi, cada vez más tensa.

La relación entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi no es la mejor, y la interna quedó en evidencia por un desliz en redes sociales. El actor asistió a la avant premiere exclusiva de Toy Story 5 acompañado de sus hijos y, al ser consultado por el like que dejó en un posteo contra el futbolista, tomó una drástica postura.

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.
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A pesar de mostrarse reacio cuando se trata de sus antiguos romances, Vicuña no pudo esquivar la pregunta de un cronista que fue directamente al hueso. Resulta que los usuarios están muy atentos a cada paso que da y descubrieron que el actor le dio like a una publicación de Jotax Digital: era un fragmento de una entrevista a Ana Rosenfeld, donde la abogada aclaraba los detalles del régimen de visitas de Icardi con sus hijas y desmentía que Wanda Nara le impidiera el contacto.

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Esta interacción fue interpretada como un sutil apoyo a Wanda Nara y encendió el posible malestar con Mauro Icardi. Al ser consultado por un cronista: "¿Se te escapó un like?", inmediatamente el actor contestó algo descolocado: "¿A quién?". Cuando le aclararon de qué video se trataba, el actor balbuceó: "Ay, no, no, perdón, no. No sé". Ante la insistencia de los periodistas que estaban alrededor, el actor lanzó una insólita explicación: "No sé, me hackearon".

Benjamín Vicuña opinó sobre La China Suarez

En este sentido, los periodistas aprovecharon para consultarle sobre cómo está la relación con su ex, Eugenia "La China" Suárez, y cómo se reparten el cuidado de los hijos que tienen en común. "Los tenemos de forma mixta, por un tiempo, así que estoy feliz, sí, muy contento", respondió.

China
La china posó desnuda en Maldivas.

La china posó desnuda en Maldivas.

Sin embargo, cuando fue consultado por la foto de su ex desnuda en Maldivas que compartió Mauro Icardi al mundo, no lo tomó bien. "No voy a hacer... Vine con algunos de mis hijos, con mi novia, feliz, a pasar un lindo momento, así que no, no voy a dar tampoco declaraciones de cosas que no tengo nada que hablar", respondió visiblemente incómodo, y abandonó el móvil.

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