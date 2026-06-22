Telefe cambia su grilla y levanta su programa más famoso este lunes 22 de junio Desde el canal últimamente viene haciendo este tipo de variantes en el prime time de la noche, pero ahora lo hará al mediodía. Agregar C5N en









Por el partido de la Selección argentina, Telefe no emitirá El Noticiero de la gente

En lo que será una nueva gala de eliminación de Gran Hermano, Telefe volvió a anunciar un cambio en la grilla de programación para este lunes 22: levantó uno de sus programas más famosos. ¿Qué pasó?

Es que, en el inicio de la semana, el canal ubicado en Martínez deberá reacomodar la programación debido a que está haciendo la cobertura del Mundial 2026 y en esa línea la Selección argentina jugará su segundo partido en la fase de grupos ante Austria, por lo que el noticiero del mediodía, El Noticiero de la gente, conducido por Germán Paolski y Milva Castellini cederá su espacio.

Si bien el encuentro será a las 14, la previa comenzará a las 12 con móviles en vivo desde Dallas Stadium, donde se jugará el encuentro, con participación Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez, desde el campo de juego. “El camino a la gloria continúa y Argentina tiene un duelo clave ante los europeos Argentina vs. Austria | A las 12hs viví el #MundialXTelefe con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky”, indicaron desde las redes del canal.

El camino a la gloria continúa y Argentina tiene un duelo clave ante los europeos



Argentina vs. Austria | A las 12hs viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0VCV con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/3ITIj6HF50 — telefe (@telefe) June 22, 2026 Además, a las 16, llegará el post partido, con el análisis, las declaraciones de los propios protagonistas y las mejores jugadas. Por lo que tampoco estará Cortá por Lozano, programa de magazine conducido por Verónica Lozano.

Cómo continuará la programación de Telefe post partido Después de lo que dejará toda la cobertura de la segunda presentación de la Selección argentina en el Mundial 2026, Telefe continuará con su programación habitual.