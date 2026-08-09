La dolorosa revelación de Yanina Latorre sobre su búsqueda de ser madre

La panelista no esquivó la pregunta que le hizo Pampita, quien le pidió que cuente sobre los nacimientos de sus hijos. “Tuve embarazos duros porque no podía tener”, confesó.

Yanina Latorre estuvo de invitada en PH: Podemos Hablar y mostró su lado más íntimo y personal donde, ante una pregunta de Pampita, mostró su lado más íntimo: la modelo le preguntó sobre su maternidad y la panelista sorprendió a muchos al confesar el difícil momento de concebir hijos.

En la sección del Frente a Frente, la panelista había ido al hueso contra la conductora consultándole por las separaciones , pero Carolina Ardohain prefirió no ir por el lado mediático y crítico, sino que eligió pedirle que cuente sobre los nacimientos de sus hijos.

“Yo soy primero madre y después persona, lo único que me importa en la vida son Lola y Dieguito , es lo que me completó y lo que me hizo. Yo tuve embarazos duros porque no podía tener hijos . Me costó mucho tener a Lola, estuvimos 7 años sin poder quedar embarazados. Perdí 4 embarazos ”, comenzó contando la invitada.

En su confesión, contó que Lola es “de tratamiento de fertilidad” . Por el embarazo de su primera hija atravesó 9 meses en la cama esperando que nazca la joven: “Me daban 18 inyecciones diarias, el tratamiento era tremendo. Lo único que quería era ser madre y que nazca Lola. Después no quería tener más hijos, sufrí mucho para tenerla, fue un parto difícil. Fue una hija muy buscada y muy querida, es la luz de mis ojos”.

“ Después de Lola seguí perdiendo embarazos , siempre sola porque, al estar casada con un jugador de fútbol, mi vida no era como la de Wanda... Un día a Diego lo venden de México a Guatemala, no me viene, pasa el tiempo y dije 'lo voy a perder, si perdía todo el tiempo embarazos, ¿para qué le voy a decir? Nos vamos a ilusionar'. Cinco meses no me venía, le digo a Diego, cuatro meses nació Dieguito”, reveló Latorre.

Sin embargo, también contó el duro momento de ser pareja de un futbolista. En ese contexto, hizo sentido en el momento del parto que lo hizo sola, sin la compañía de Diego Latorre, sino que la que estuvo sosteniendo su mano fue su hermana, Maite. “La vida de la botinera es mucho más dura de lo que uno cree, lo que pasa es que uno se queda con la fotito de la pulserita. Es muy duro, mucha soledad. Y también parí sola a mis dos hijos, siempre viví afuera pero elegí que fuera en Argentina por un tema de que los cuatro tuviéramos la misma nacionalidad. Las dos veces Diego llegó un día después porque tuve parto natural, se me adelantaron, rompí bolsa, la que entró a la sala de parto fue mi hermana”, afirmó Yanina.

Fulminante motivo: Yanina Latorre filtró por qué La Joaqui odia a Tuli Acosta

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa sumando capítulos y en las últimas horas apareció una nueva revelación que volvió a colocar a Tuli Acosta en el centro de la polémica. Yanina Latorre aseguró que investigó con distintos integrantes del entorno de los protagonistas y descartó que hubiera existido una relación sentimental entre Facundo Almenara (nombre real del cantante cordobés) y la influencer.

Sin embargo, afirmó que el verdadero conflicto pasa por una serie de actitudes que, según distintas fuentes consultadas por la periodista, habrían generado un profundo malestar en la cantante. La conductora fue contundente al describir el estado emocional de La Joaqui después de la ruptura.

"Está rota. Bajó cinco kilos, la angustia la tiene destruida. Lo digo seriamente, está muy triste, quebrada. Realmente creyó que era el último hombre", expresó Latorre al contar cómo la encontró durante la grabación del programa de Andy Kusnetzoff.