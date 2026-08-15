Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado

El ciclo de entrevistas ya confirmó a los famosos que formarán parte del programa que promete seguir liderando el ranking.

El primer programa de PH: Podemos Hablar fue un éxito en la pantalla de Telefe con la conducción de Andy Kusnetzoff. Este sábado prepara cinco invitados de gran talla para formar parte del ciclo. ¿Quiénes serán los que pasen al frente?

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En la previa del reestreno, Andy había opinado sobre el formato: " Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara ".

Con un primer programa éxito con Yanina Latorre, Pampita, Martín Cirio, Diego Leuco y La Jaoqui, entre otros, ahora prepara cinco famosos destacados para someterlos a preguntas.

El Trece anunció que Moria Casán se va de vacaciones en las próximas semanas y ya buscan a su reemplazo. Las autoridades pidieron a un conductor mega famoso de otro canal para levantar el rating, pero la respuesta fue negativa. ¿Quién era?

“Moria se está yendo de vacaciones al Caribe el 17 de agosto y vuelve el 28, y la conducción de su programa va a estar repartida entre integrantes de su panel y figuras”, contó Santiago Sposato.

Una de las que habría dicho que no a reemplazarla es Graciela Alfano, quien no tendría intención de ir como reemplazo de nadie. Mientras que, el conductor famoso es Ángel de Brito. Rechazó la propuesta, pero no dio motivos.