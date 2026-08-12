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Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Tamara Paganini, Solange Abraham, Yanina Zilli, Pincoya, Luana, Yipio, Mariela Prieto, Charlotte Caniggia y Alejandra Majluf están a un paso de convertirse en la primera ganadora mujer del reality de Telefe en casi dos décadas, marcando un hito histórico para el formato.

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.

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La decimotercera temporada de Gran Hermano Argentina, la llamada Generación Dorada, marcó un récord mundial absoluto: por primera vez en la historia del formato a nivel global, las últimas nueve participantes en competencia son mujeres.

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.
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Tamara Paganini, Solange Abraham, Yanina Zilli, Pincoya, Luana, Yipio, Mariela Prieto, Charlotte Caniggia y Alejandra Majluf se emocionaron al aceptar el desafío que les toca: ser la primera mujer que gana el reality de Telefe en dos décadas.

Este hecho vuelve al certamen más dinámico y potencia la participación de cada una de las famosas, que tienen garantizado que habrá una campeona. La última vez que ganó el premio una mujer fue Marianela Mirra en 2007 y su antecesora fue Viviana Colmenero en 2003.

Gran Hermano: el desafío de las mujeres frente al espejo

Ante este acontecimiento, la producción les propuso una actividad íntima y conmovedora: mirarse y hablarse a ellas mismas frente al espejo. La consigna fue reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas, cómo había sido su recorrido hasta ahora y el significado de representar a las mujeres en esta instancia del juego.

Empezó Paganini, quien se vio desbordada y lloró desconsoladamente, igual que Solange; Zilli habló de la resiliencia y dejó un mensaje motivacional. Jeniffer "Pincoya" Torres se enfocó en su recorrido personal y recordó el proceso de su casting luego de quedar como semifinalista en la edición chilena.

Luana, Yipio, Mariela Prieto (mujer del "Turco" García), Charlotte Caniggia y Alejandra Majluf contaron sus diferentes realidades, desde aspectos como el familiar y el profesional, a la hora de tomar la palabra. En todos los casos, las nueve mujeres agradecieron la "oportunidad" que les dio la producción de Gran Hermano.

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