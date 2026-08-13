Escándalo en Telefe: Santiago del Moro hizo un anticipo que pone en duda la transparencia de Gran Hermano El conductor del programa reveló lo que pasará la próxima semana sin contemplar un detalle muy particular en el reality y las redes sociales no perdonaron: "Está todo armado". Agregar C5N en









Santiago del Moro hizo un anticipo que puso en duda Gran Hermano. Redes sociales

El conductor Santiago del Moro estuvo presente en el stream de Telefe y habló de los próximos programas de Gran Hermano. Pero en el momento en el que tenía que anticipar la boda que se hace tradicionalmente a fin de temporada, dijo el nombre de una participante que…puede quedar eliminada antes.

En el programa Cumbre Stream, Del Moro dio detalles de lo que pasará en el tramo final, ya que el reality se dejará de emitir en septiembre, luego de una temporada con el mayor piso de las últimas. La ganadora se conocerá en pocas semanas y está confirmado que será una mujer, ya que no quedan hombres.

"Andá preparando el vestido de novia. Se viene la boda con Sol... pronto... muy pronto. No sé cómo entrarás pero vas a entrar", le dijo el conductor a Cinzia, quien era muy amiga de Sol, pero tuvo que retirarse del juego porque se dio un fuerte golpe en la espalda.

SANTIAGO DEL MORO CONFIRMÓ LA BODA SOLZIA pic.twitter.com/oMrLX6gWR6 — tronk (@TronkOficial) August 13, 2026 Del Moro agregó: “Yo sé que para los fans es importante, nos lo han pedido muchísimo. Fue una de las conexiones más fuertes de la temporada, fue de corazón y se vio desde afuera. Me hace muy feliz". Pero en las redes notaron algo, Sol fue fulminada y puede quedar eliminada. Esto indica que, si ella es la confirmada para la boda, no se irá del ciclo. ¿Está todo arreglado?

Redes sociales Dos exGran Hermano confirmaron su noviazgo y causaron furor en redes: "Mi corazón está feliz" Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde la playa y la noticia causo furor en las redes sociales. Lo cierto es que la pareja despertó suspiros desde el primer día que pisaron la casa de Gran Hermano y, después de meses de rumores, finalmente confirmó su romance, desde unas publicaciones inesperadas.

Desde Punta Cana llegó el video que terminó con todas las especulaciones. En las imágenes, ambos se mostraron muy felices mientras bailaban en medio de las paradisíacas playas caribeñas. Redes sociales En un momento de la grabación, Tato levanta a la jujeña y, antes de que termine el video, le da un beso, un gesto con el que dejaron en claro que entre ellos hay algo más que una amistad y confirmaron los rumores que habían comenzado meses atrás.