La señal tomó le decisión de hacer un cambio en su programación y desistir de uno de los ciclos nocturnos. ¿Qué pasó?

El Mundial 2026 llevó a que la grilla televisiva se centre en los partidos y en toda la cobertura . Por ese motivo, Telefe le dio prioridad a la copa, emitirá el encuentro de la Selección argentina vs. Argelia este martes y sacará del aire la gala de Gran Hermano.

La decisión también se repite cuando el canal tiene compromiso con la Copa Libertadores de América. Durante el 2026, Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense fueron los equipos argentinos que jugaron y tuvieron prioridad en la pantalla chica.

En este caso, el equipo de Lionel Scaloni jugará este martes a las 22 (horario argentino) contra Argelia por el grupo J del Mundial 2026. La previa iniciará a las 19:30 y a las 20 comenzará la transmisión oficial. Gran Hermano volverá al aire el miércoles con la gala de eliminación.

Esto se repetirá el sábado cuando vuelva a jugar la Selección y desistan de La noche de los ex o decidan acortar el horario de emisión. Estos cambios se repetirán durante todo el certamen mundialístico.

La Selección argentina debutará este miércoles ante Argelia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 , certamen donde comenzará a defender el título logrado en Qatar 2022 y buscará por primera vez un bicampeonato. Además, el estadio de Kansas City será el escenario donde Lionel Messi alcanzará un nuevo récord al disputar su sexta Copa del Mundo.

Argentina integra el grupo J con Jordania, Austria y los africanos, quienes regresan a la máxima cita mundialista luego de 12 años, en Brasil 2014.

Lionel Messi

El entrenador Lionel Scaloni brindó el lunes una conferencia de prensa donde, pese a no confirmar el equipo titular, dio indicios de que el capitán, Lionel Messi; y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, que se recupera de una fractura de uno de sus dedos, sean titulares esta noche.

El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Szymon Marciniak. Se tratará del segundo duelo que disputen ambos equipos ya que el único antecedente es el amistoso jugado en junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona, España, que terminó con victoria de la Albiceleste por 4 a 3.