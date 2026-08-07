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Dramático abandono en Gran Hermano: un candidato salió del juego por pedido de su familia

El jugador fue llamado al confesionario e informado por la producción sobre el problema de salud de su madre y rompió en llanto.

Juanicar abandonó el juego.

Juanicar abandonó el juego.

Un participante de Gran Hermano, candidato al título, decidió abandonar el juego por pedido de su familia, quien dio aviso a la producción por el severo cuadro de su madre. Se trata de Juanicar, quien en pocas horas fue informado y salió por la puerta grande.

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El familiar del actor se comunicó con la producción tras el cuadro de estrés que sufrió Roxana y GH dialogó con el participante en el confesionario, le contó cómo fue todo y le especificó que el pedido expreso de sus seres queridos era que esté presente en su casa.

“Juan, tengo que comunicarte algo que no es para alarmarse, tranquilo, confiá en mí, pero sucede lo siguiente: tu mami está atravesando un pequeño problema de salud y tu familia nos pidió que te avisáramos para que abandones del juego”, le indicaron.

Y agregó: “Está todo bien y es tu decisión porque ellos quieren que vos estés atento a estos requerimientos familiares”. La respuesta del jugador fue directa: “Sí, obvio. Voy con mi mamá”.

Al salir del confesionario, Luana Fernández fue la primera en enterarse lo que había pasado con su mamá y sus compañeros Emma, Alejandra, Selva y Yisela lo abrazaron y lo contuvieron. De esta manera, quedó afuera de la competencia.

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La etapa decisiva de Gran Hermano Generación Dorada se vive con máxima tensión tanto dentro como fuera de la televisión. Tras la reciente eliminación de "Campanita" Pereira, el juego se redujo a solo 11 jugadores en competencia: Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Juan "Juanicar" Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Jennifer "Pincoya" Galvarini, Solange "Sol" Abraham, Tamara Paganini, Yisela "Yipio" Pintos y Yanina Zilli, quienes pelean día a día por un lugar en la gran final.

Durante la transmisión de La Linterna, el ciclo que conduce en la plataforma de streaming Bondi Live, la periodista de espectáculos sorprendió al público al revelar la intimidad del conflicto legal. Sin rodeos frente a la cámara, la analista confirmó el arribo de la notificación judicial a su poder: “Llegó a mis manos 'una carta documento'. '¿De quién? No les voy a decir'”, lanzó de entrada para sembrar el misterio alrededor de la identidad del remitente.

Con el correr de los minutos, la panelista brindó detalles que acotaron el abanico de sospechosos al universo de las jugadoras del reality. “De una jugadora, resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces, si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer... la verdad que es ridículo. Pero bueno señores, es lo que hay”, objetó sobre la acción emprendida por una participante en encierro.

Para cerrar el tema, la especialista en farándula reflexionó sobre la escalada del conflicto y la mala fe dentro del juego. “La maldad, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar pestes de la gente, a mí no me gusta. Si dicen 'pero vos lo haces', lo hago porque llega un momento en donde no aguanto, pero no es algo que yo elegiría. Me parece que un Gran Hermano no tendría por qué llegar a tanto”, concluyó, lamentando la judicialización del show televisivo.

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