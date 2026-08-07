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Conmoción en Gran Hermano: revelan el verdadero estado de salud de la mamá de Juanicar

El participante del reality de Telefe abandonó la casa tras la internación de su madre; el reglamento prevé estas situaciones bajo protocolo.

Salió a la luz el motivo médico por el que Juanicar dejó el reality.

Salió a la luz el motivo médico por el que Juanicar dejó el reality.

Redes sociales

El integrante de Gran hermano Juan Ignacio Caruso más conocido como Juanicar salió de la casa al enterarse de una problema de salud con su madre, lo que produjo un conmoción entre los participantes.

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Roxana, la mamá del influencer, es una persona muy apegada a él y se filtraron algunos detalles de su verdadero motivo médico tras su hospitalización: “Su mamá se descompuso y terminó internada. La conocemos mucho a la mamá porque es muy presente”, detalló Pía Show.

Aunque ella estaba muy activa en redes, tuvo una descompensación que derivó en una internación de urgencia: "Hay diferentes versiones sobre el problema que la llevó a la internación”, lanzaron en El Debate de GH.

Finalmente, Pía Shaw terminó con la incertidumbre y dijo que "no es una enfermedad", y explicó: "Tuvo un problema puntual de presión alta y derivó en miedo a un ataque al corazón. Decidieron que quede internada”.

Juanicar rompió el aislamiento: qué dice el protocolo de GH

Ante la salida de Juanicar de Gran Hermano, las redes recordaron qué dice el reglamento del reality: hay un protocolo específico para resguardar tanto el aislamiento del juego como el bienestar psicológico y la voluntad del participante frente a situaciones de fuerza mayor.

Ante la enfermedad o urgencia médica de un familiar directo, la producción se comunica primero con el entorno del participante. Son los familiares directos quienes suelen definir si se le debe comunicar la noticia al jugador de inmediato o si prefieren resguardarlo. También suelen dejar por escrito si desean ser notificados ante cualquier eventualidad grave.

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