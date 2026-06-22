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Mundial 2026, en vivo: abrieron las puertas del Dallas Stadium y los argentinos empiezan a copar las tribunas

La Selección afronta su segundo compromiso en la Copa del Mundo luego del contundente 3-0 sobre Argelia. Además, Francia se enfrenta a Irak, Noruega choca con Senegal y Jordania cierra la jornada ante el conjunto argelino.

- 22 de junio 2026 - 07:36
Mundial 2026

Mundial 2026, en vivo: con Lionel Messi de titular, Argentina va por la clasificación

Captura mejorada con IA.

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La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. Este lunes se disputará una nueva jornada con cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J, en una fecha que puede empezar a definir a los primeros clasificados a los dieciseisavos de final.

Todas las miradas estarán puestas en la Selección argentina, que desde las 14 se medirá con Austria en el Dallas Stadium de Dallas. El equipo de Lionel Scaloni llega entonado tras el sólido debut ante Argelia, al que goleó por 3-0, y buscará un nuevo triunfo que le permita asegurar su lugar en la próxima instancia.

Más tarde, desde las 18, Francia enfrentará a Irak en el Philadelphia Stadium de Filadelfia. Los europeos intentarán sostener el buen arranque que mostraron en su estreno y ratificar su condición de candidatos.

La acción continuará a las 21 con el duelo entre Noruega y Senegal en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, un encuentro clave para las aspiraciones de ambos seleccionados en el Grupo I.

La jornada se cerrará a la medianoche del martes, cuando Jordania y Argelia se enfrenten en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara. El conjunto argelino necesita recuperarse tras la derrota sufrida ante Argentina para mantener intactas sus chances de avanzar de ronda.

¿Mantiene la cábala? la clásica foto de Tapia junto a De Paul y Messi

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino publicó en sus redes sociales una imagen tomando mates con el capitán Albiceleste y el mediocampista. "Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. ¡Vamos, Argentina", aseguró previo al duelo con Austria.

Fernando Signorini habló sobre la mítica "Mano de Dios"

A 40 años del histórico Argentina-Inglaterra de México 86, el preparador físico del Diego Armando Maradona resaltó el valor social y simbólico del 10 para el pueblo en una charla íntima con C5N. "Esperaban el domingo o el Mundial para que su querido ídolo del barrio le regalara una alegría", resaltó.

Abrieron las puertas del Dallas Stadium y los argentinos empiezan a copar las tribunas

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El partido entre Argentina y Austria se disputará en el imponente AT&T Stadium, inaugurado en 2009 y con capacidad para alrededor de 80.000 espectadores, aunque puede ampliarse para grandes eventos. Es la casa habitual de los Dallas Cowboys de la NFL y se caracteriza por su estructura moderna con techo retráctil, además de una de las pantallas gigantes más impactantes del deporte mundial, que domina el centro del estadio y redefine la experiencia visual del público.

Más allá del fútbol americano, el estadio es un verdadero centro de entretenimiento: recibe conciertos, partidos internacionales de fútbol, eventos de básquet y espectáculos masivos de todo tipo. Ofrece servicios de primer nivel como palcos VIP, zonas premium, tours guiados por sus instalaciones y una amplia oferta gastronómica y de hospitalidad en el complejo que lo rodea, consolidándolo como uno de los escenarios deportivos más versátiles y tecnológicos del mundo.

Argentina vs Austria: el historial

El historial entre Argentina y Austria es breve pero favorable para la Albiceleste: ambos equipos se enfrentaron apenas en dos amistosos, en 1980 y 1990. En Viena, Argentina se impuso con contundencia 5-1 en el primero de esos cruces, mientras que una década más tarde igualaron 1-1 en otro duelo disputado en territorio austríaco.

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La posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Tabla de posiciones: grupos I y J

Argentina vs Austria: posibles formaciones

El once de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El once de Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Marco Friedl y Phillipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch.

Mundial 2026: todos los partidos del 22 de junio

• Argentina vs. Austria – 14:00 – Dallas Stadium, Dallas.

• Francia vs. Irak – 18:00 – Philadelphia Stadium, Filadelfia.

• Noruega vs. Senegal – 21:00 – New York/New Jersey Stadium, East Rutherford.

• Jordania vs. Argelia – 00:00 del martes – San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara.

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