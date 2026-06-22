Mundial 2026, en vivo: abrieron las puertas del Dallas Stadium y los argentinos empiezan a copar las tribunas

Así es el Dallas Stadium donde se disputará el partido entre Argentina y Austria

El partido entre Argentina y Austria se disputará en el imponente AT&T Stadium, inaugurado en 2009 y con capacidad para alrededor de 80.000 espectadores, aunque puede ampliarse para grandes eventos. Es la casa habitual de los Dallas Cowboys de la NFL y se caracteriza por su estructura moderna con techo retráctil, además de una de las pantallas gigantes más impactantes del deporte mundial, que domina el centro del estadio y redefine la experiencia visual del público.

Más allá del fútbol americano, el estadio es un verdadero centro de entretenimiento: recibe conciertos, partidos internacionales de fútbol, eventos de básquet y espectáculos masivos de todo tipo. Ofrece servicios de primer nivel como palcos VIP, zonas premium, tours guiados por sus instalaciones y una amplia oferta gastronómica y de hospitalidad en el complejo que lo rodea, consolidándolo como uno de los escenarios deportivos más versátiles y tecnológicos del mundo.