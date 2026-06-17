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Un panelista de Telefe fue amenazado de muerte: "Tengo miedo"

El analista mostro el violento mensaje que recibió a través de las redes sociales y contó que hizo una denuncia a la Justicia: “Espero que lo agarren”.


¿Quién es el panelista que fue amenazado?

¿Quién es el panelista que fue amenazado?

El hate en las redes sociales escaló muy alto para el panelista de Gran Hermano, Gastón Trezeguet, quien contó que recibió una amenaza de muerte por sus comentarios sobre el reality show de Telefe. Hizo la denuncia en la Comisaría y la Policía le dio un botón antipánico.

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.
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Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

Trezeguet mostró en su cuenta de X el mensaje que recibió en Instagram: "Te vamos a hacer mier... mañana a tiros pedazo de pu... Ahí vas a saber estudiar en el infierno (...) tiritos y descuartización total”.

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Además, publicó la denuncia que realizó en la Policía y escribió un descargo: “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”.

“¿Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar? Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece fuertísimo mandar algo así”, indicó en TN.

Tras el anuncio de su separación, Mariela besó a Emanuel en Gran Hermano y encendió los rumores

Mariela desde que entró a la casa no tiene límites y está mostrando un lado muy divertido y sin tapujos: se mostró bailando muy cerca de Brian y ahora se dio un beso con Emanuel, esto despertó rumores de que Mariela estaría empezando a sentir cosas por su compañero.

El momento del beso, fue durante una actividad relacionada al mundial: los participantes tenían que representar fotos del festejo del mundial 2022. A Mariela y Emanuel les tocó la foto de una pareja besándose arriba de un semáforo, “tienen que chapar chicos. Turco mirá esto”, agregó Luana a modo de broma.

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