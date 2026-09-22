Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió su hermano Homero: "Estamos asustados"

La conductora confirmó que el humorista hizo la denuncia y se refirió al mal momento que atraviesa su familia tras la intimidación.

Tamara Pettinato se refirió a las amenazas que recibió su hermano Homero por parte de Hérnan Bloquero , el hombre que también acosa a Sofía Gonet hace varios años. Durante una entrevista con Primicias Ya, la conductora contó que la situación preocupó toda la familia. "Estamos con un susto importante y no es que se solucionó. El susto queda. Viene de un año y medio, me había contado los mensajes, era todo virtual", expresó.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Tamara explicó que las amenazas habían comenzado tiempo atrás a través de las redes sociales, pero inicialmente no imaginaron que pudieran agravarse. Sin embargo, todo cambió cuando la persona señalada se presentó en el lugar de trabajo de Homero Pettinato y el temor se volvió real.

"Sonaba peligroso, alguien que no paraba de dedicarle historias diciéndole que lo iba a matar, pero como en las redes hay tanta violencia que está naturalizada, uno tiende a creer que no lo va a hacer. Pero ayer, cuando vino y se paró, se volvió un susto más importante", sostuvo.

Por otro lado, también se refirió al acoso que sufre Sofia Gonet: "Fue a todos los lugares que recomendó ella en redes, hasta ahí decís: 'Si alguien hace eso, va a los lugares que recomienda', no parece peligroso. En el medio vino a hacerle el gesto a Homero, amenazarlo a él".

"Me nombra como cómplice de él, ilógica total, de alguien que tiene una fijación con Sofía y que cree que estaba en pareja con ella. Es una persona que hay que ayudarla", concluyó.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. Captura de video

Cómo fue la amenaza de muerte que recibió Homero Pettinato

El episodio ocurrió en la puerta de Olga, en pleno programa en vivo. Según el registro de las cámaras de seguridad, el sujeto permaneció diez minutos frente al ventanal del estudio antes de realizar ademanes intimidatorios hacia el presentador.

Pettinato relató la conmoción que sufrió al percatarse de la presencia del sujeto en su ámbito de trabajo. "Yo lo tenía mucho de cara. Y cuando lo vi hoy, se me heló la sangre. Está el video de él cuando me amenaza y estuvo diez minutos parado esperando a que yo lo mirara", declaró el conductor.

El momento de la amenaza a Homero Pettinato (cámara de seguridad) y un segundo video donde se ve claramente cómo se le transforma la cara durante el aire #Chisme pic.twitter.com/NooNu6Judh — Chisme (@somoschisme) September 22, 2026

Ante esto, la cuenta somoschisme mostró un segundo momento, que es cuando Pettinato se da cuenta de la situación, y fue viral. El conductor se sorprendió y se puso incómodo, pero continuó el programa. Después contó lo sucedido y la cuenta oficial de Olga mostró el momento.

"Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", recordó la víctima sobre el instante de la agresión.