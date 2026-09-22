22 de septiembre de 2026 Inicio
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El primer ministro británico habló sobre Malvinas en la ONU: "Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza"

Andy Burnham defendió la posición del Reino Unido sobre el archipiélago argentino durante su discurso en Nueva York ante la Asamblea General. Tras reunirse con Donald Trump, aseguró que Londres respaldará el derecho de los isleños a permanecer británicos y sostuvo que la postura de su país "es clara".

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Andy Burnham

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido, durante su discuro en la 81° Asamblea General de la ONU. 

Foto ONU

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, defendió ante la 81° Asamblea General de la ONU la posición británica sobre las Islas Malvinas, aseguró que Londres sostendrá su posición frente a cualquier amenaza contra sus territorios y reivindicó el derecho de los habitantes del archipiélago argentino a permanecer bajo soberanía británica.

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"Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", expresó Burnham durante su exposición.

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas.

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas.

El mandatario británico inlcluyó estas declaraciones dentro en un mensaje en el que también se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, las amenazas a la seguridad internacional y la necesidad de fortalecer la capacidad de disuasión del Reino Unido. En ese sentido, aseguró que Londres continuará trabajando para aumentar su poder militar, aunque aclaró que no pretende adoptar la estrategia de Moscú frente a los conflictos internacionales.

"Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia", afirmó Burnham. Durante su intervención también abordó otros asuntos de la agenda internacional, entre ellos la inteligencia artificial, el conflicto en Medio Oriente y los desafíos económicos que enfrentan distintos sectores de la población.

La advertencia de Gran Bretaña contra Rusia

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, centró parte de su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en la amenaza que, según señaló, representa Rusia para su país y sus aliados. "Las agencias rusas han utilizado todos los medios a su alcance para difundir mentiras y desinformación y aprovecharse de los miedos de la gente", aseguró.

Burnham sostuvo que agencias rusas falsificaron el sello de 28 organizaciones británicas, entre ellas universidades y la BBC, y afirmó que también intentaron interferir en las elecciones generales de 2019. Además, advirtió: "El Kremlin gasta alrededor de 1.300 millones de libras cada año en manipular la información".

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido.

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido.

El mandatario británico también vinculó la desinformación con las dificultades económicas de parte de la población. Según explicó, el costo de vida, el desempleo y los obstáculos para acceder a educación o capacitación pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas frente a esos contenidos. Por eso, anunció un plan de diez años para abordar esas problemáticas.

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