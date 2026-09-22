22 de septiembre de 2026 Inicio
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Golpe a la deuda soberana: cayeron los bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país escaló a 555 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan registró su nivel más alto en más de cinco meses tras subir más de 4%. La caída de la deuda pública argentina y la debilidad del sector bancario profundizaron el rojo en el mercado local.

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La deuda soberana profundizó el castigo

La deuda soberana profundizó el castigo, a contramano de la mejora global del riesgo.

El riesgo país en la Argentina volvió a mostrar una jornada de marcada tensión al escalar un 4% y alcanzar los 555 puntos básicos, su nivel más alto en los últimos cinco meses (9 de abril, en 557 pb.). El indicador elaborado por JP Morgan reflejó el deterioro generalizado de los títulos soberanos en el exterior, en una rueda donde los bonos Globales profundizaron sus pérdidas al caer cerca de un 0,7% en promedio, registrándose las caídas más pronunciadas en los papeles de mayor duración. En tanto, el Merval fue de menor a mayor y terminó flat, mientras que los ADRs finalizaron mixtos.

Los activos argentinos continuan el rally a contramano del clima global.
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El S&P Merval operó con una leve baja del 0,04%, y alrededor de los 1876 dólares en u$s CCL, en una rueda marcada por movimientos acotados y desempeño dispar entre las principales acciones del panel líder. A pesar de la tendencia negativa del índice, algunas compañías logran destacarse con avances encabezados por Transportadora de Gas del Norte (+2,82%), seguida por Central Puerto (+0,49%), YPF (+0,41%) y BYMA (+0,38%).

En contraste, las mayores correcciones del día se observan en Metrogas (-1,27%) y Cresud (-1,04%), mientras que también retroceden Transener (-0,80%), Valor (-0,73%), Aluar (-0,70%), Supervielle (-0,58%), Banco Macro (-0,50%) y Loma Negra (-0,49%). Entre los bancos, BBVA pierde 0,13% y Grupo Financiero Galicia cede 0,38%, reflejando una jornada de cautela para el sector financiero.

Los ADR argentinos operan con mayoría de bajas en Wall Street, en una rueda marcada por la cautela de los inversores. Entre los retrocesos más pronunciados se destacan Globant (-2,32%), Adecoagro (-1,89%), IRSA (-1,35%), Central Puerto (-1,27%), Grupo Financiero Galicia (-1,22%), Edenor (-1,19%) y BBVA Argentina (-1,19%). También muestran pérdidas Banco Macro (-0,81%), Corporación América (-0,70%), Ternium (-0,72%), Pampa Energía (-0,82%), Telecom Argentina (-0,64%), Grupo Supervielle (-0,88%), Loma Negra (-0,31%) y Vista Energy (-1,29%).

En contraste, un grupo reducido de papeles logra sostenerse en terreno positivo. Las mayores subas corresponden a Satellogic (+2,87%), Lithium Argentina (+2,53%), Transportadora de Gas del Sur (+0,36%), YPF (+0,32%), Bioceres (+0,25%) y Transportadora de Gas del Norte (+0,17%). La tendencia negativa se concentró especialmente en los sectores financiero, energético e industrial, mientras que algunas compañías vinculadas a tecnología, litio y gas muestran un mejor desempeño relativo.

Esta tendencia negativa se dio en un escenario internacional exigente, condicionado por el reciente endurecimiento monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ubicó la tasa de referencia en el rango de 3,75% a 4%. El aumento de la tasa libre de riesgo incrementó el rendimiento que deben ofrecer los activos argentinos para competir por inversiones, elevando el costo de financiamiento y dificultando el eventual regreso del país a los mercados internacionales de deuda para afrontar sus vencimientos. En contraposición con la fragilidad de los instrumentos hard-dollar, la curva de deuda en pesos mantiene una mayor estabilidad mientras el Gobierno lleva adelante operaciones clave como el canje de títulos dólar linked.

El incremento del riesgo país y el castigo a la deuda pública se mantuvieron pese a las gestiones oficiales desplegadas en el exterior por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó reuniones con bancos e inversores en Nueva York de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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