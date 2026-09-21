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Diez años de acoso: Sofía Gonet rompió el silencio y habló sobre el hombre que amenazó a Homero Pettinato

La influencer contó que desde hace una década recibe mensajes diarios y amenazas de un joven oriundo de Junín. Ahora planea radicar una denuncia para reforzar la que ya presentó su expareja, a quien la Justicia le otorgó un botón antipánico.

Sofía Gonet es acosada por un hombre  hace diez años.

Sofía Gonet es acosada por un hombre  hace diez años.

Sofía Gonet rompió el silencio tras la amenaza de muerte que recibió su expareja, Homero Pettinato, y denunció que sufre un acoso sistemático desde hace una década. Señaló al mismo hombre que este lunes se presentó en la puerta del estudio de OLGA y aseguró que el hostigamiento comenzó incluso antes de hacerse conocida en redes. "Tengo miedo de ver cómo le afecta ahora la sobreexposición", advirtió.

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En diálogo con Yanina Latorre para SQP (América TV), la creadora de contenido describió el patrón de persecución que atraviesa y se mostró muy afectada: “Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años”. En ese sentido, adelantó que radicará una nueva denuncia para reforzar la presentada por Pettinato, quien ya cuenta con un botón antipánico.

Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje”, describió La Reini a su vez que explicó que nunca correspondió a los mensajes y reveló que el hombre estuvo internado por problemas de salud mental.

“Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación”, sostuvo.

En la entrevista, Gonet relató que el primer episodio de escalada verbal ocurrió cuando expuso en Instagram la existencia de un supuesto santuario con fotos suyas en la casa del acosador. “Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces”, contó. Con el tiempo, según explicó, el hombre construyó una relación parasocial que incluyó a todas sus parejas: “A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué”.

La dinámica también alcanzó a Homero Pettinato, quien recibió mensajes intimidatorios desde que inició su relación con Gonet hace dos años. Durante el episodio en el canal de streaming donde trabaja el comunicador, el acosador habría seguido sus movimientos a través de publicaciones en redes: “Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo”, explicó.

Homero Pettinato y Sofía

Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet cuando eran pareja.

La influencer recordó además que ya había denunciado a otro vecino por amenazas de muerte: “Fui dos veces a la policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo”, señaló, cuestionando la falta de respuesta judicial.

Por último, la Reini aseguró que cuenta con registros de los mensajes recibidos a lo largo de estos diez años y que se comunicó con su expareja apenas ocurrió el episodio de amenazas. “Él me escribió ni bien lo vio a Hernán ahí en la esquina. Ahí hablé con él, y me dijo que estaba haciendo la denuncia”, cerró la conductora del streaming del react de Popstars.

Homero Pettinato fue amenazado de muerte por un fanático obsesivo de "La Reini"

El humorista contó que desde hace tiempo recibe mensajes intimidatorios de una persona que, según su relato, está obsesionada con su expareja. Este lunes aseguró que el hombre se presentó frente al estudio y lo amenazó de muerte.

Se trata de un joven conocido como Hernán Bloquero y según relató, el hombre llegó hasta la puerta del estudio mientras el programa estaba al aire, lo miró y realizó un gesto de degüello antes de retirarse.

De acuerdo con lo que contó al aire, durante aquella etapa comenzó a recibir mensajes con amenazas. "Empezó a escribirme: 'Te voy a matar. Se te va a apagar la tele. Te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza'", relató.

El conductor sostuvo que decidió mantenerse alejado de la situación y que, después de terminar su relación con Gonet, creyó que las amenazas iban a desaparecer. Sin embargo, afirmó que continuaron a través de diferentes cuentas. "El tipo nunca se fue de mi vida realmente, sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar", aseguró Pettinato.

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