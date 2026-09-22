Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su romance con La Joaqui: "Espero que por lo menos..."

El artista cordobés habló con Yanina Latorre sobre su expareja y quien fue uno de sus amigos más cercanos. Contó cómo atravesó la situación, aclaró que ya no tiene contacto con el músico y le deseó felicidad a la nueva pareja.

Luck Ra habló sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK durante una entrevista y reconoció que la situación le generó dolor, especialmente por la relación de amistad que había mantenido con el músico antes de que comenzara su vínculo con su expareja. "Me tiemblan las manos", advirtió sobre la situación que vive hoy.

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En diálogo con Yanina Latorre en SQP, consultado de manera directa sobre si consideraba a Tiago un traidor, el cantante cordobés admitió que todavía le cuesta hablar del tema frente a las cámaras. "No sé cómo decirlo, sí que me tiemblan las manos, te soy sincero, pero sí", respondió antes de reconocer que la situación todavía lo afecta.

Luck Ra diferenció el lugar que ocupa cada uno en su mirada actual y aseguró que mantiene un fuerte aprecio por La Joaqui, aunque ya no siente lo mismo por quien fuera su amigo. "Ella es 100% libre de hacer lo que quiera. Por ahí sí tengo que duelar ahora lo otro", señaló durante la entrevista.

El artista también recordó cómo era su vínculo con Tiago antes de que iniciara su relación con La Joaqui. "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos algo juntos, pasábamos paseando, todo. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos", afirmó al responder sobre la cercanía que tenían.

Durante la charla, Luck Ra también se refirió al final de su relación con La Joaqui y rechazó algunas versiones sobre los motivos de la separación. "Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices. Yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz", explicó sobre aquella decisión.

Pese al dolor que reconoció por la situación, el cantante evitó profundizar sobre sus sentimientos hacia la nueva pareja y eligió cerrar el tema con un deseo para ambos. "Espero de todo corazón que, por lo menos, sean felices. Eso es lo único que puedo decir", expresó antes de finalizar la entrevista.

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Luck Ra se une a Thalía para una versión cuartetera de A quién le importa

En medio del escándalo amoroso, Luck Ra anunció una colaboración con Thalía para transformar A quién le importa en una versión con ritmo de cuarteto. El lanzamiento será este jueves a las 21 y mostrará el encuentro entre el artista cordobés y la reconocida cantante mexicana en una nueva interpretación del clásico.

La dupla anticipó la canción mediante un video en redes sociales. En la escena, el cordobés aparece molesto por las críticas que recibe sobre su música hasta que Thalía irrumpe para responderle con una referencia directa al nombre del tema y revelar el proyecto que prepararon juntos.

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La canción fue compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut para Alaska y Dinarama y apareció en 1986. Thalía grabó su propia versión en 2002, mientras que Luck Ra ya llevó al cuarteto otros éxitos como Un siglo sin ti, junto a Chayanne, y Suavemente, de Elvis Crespo.