22 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno confirmó que el día 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la decisión del Ejecutivo sobre la visita papal. Mientras tanto, los demás días serán laborables, con feriados parciales en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se concentrarán las actividades de León XVI.

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El 9 de noviembre será feriado nacional por la llegada del Papa León XIV.

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El Gobierno nacional mantuvo una reunión con el Episcopado para avanzar en la planificación de la visita del Papa León XVI a la Argentina en noviembre. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes y miércoles se trabajará con feriados parciales en las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollarán las principales actividades del pontífice.

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Además, se definió que el mismo día de su arribo, el domingo por la tarde, se realizará un acto en el Palacio Libertad con la presencia de los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, diputados, senadores, representantes del Poder Judicial y el cuerpo diplomático. En ese encuentro hablarán el Papa León XVI y el presidente Javier Milei, en un marco de convocatoria institucional y política que busca dar inicio oficial a la histórica visita del Sumo Pontífice.

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Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en la sede del Ministerio de Seguridad una reunión clave para avanzar en la organización del Sumo Pontífice. Allí transmitió la decisión del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, día en que se celebrará la misa frente al Monumento a los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires. También se evaluó implementar feriados locales en CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba para el martes 10 y miércoles 11, medida que será oficializada en los próximos días.

Durante el encuentro, se resolvió además invitar a los 24 gobernadores y todo el arco político e institucional al acto en el Palacio Libertad previsto para el domingo por la tarde.

Se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y comunicación, y se confirmó que los voluntarios acreditados contarán con viajes gratuitos en la red SUBE durante la estadía del pontífice. Cada jurisdicción asumirá los costos de sus respectivos eventos. Participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos monseñor Marcelo Colombo y el arzobispo Jorge García Cuerva, junto a funcionarios nacionales como Alejandra Monteoliva, Fabián Fernández y María Inés Brogin Alba.

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Por su parte, Monseñor Jorge García Cuerva destacó el clima de cordialidad que primó en la reunión con el Episcopado, en la que también participó Monseñor Colombo. Allí se acordó la necesidad de sumar alrededor de 20 mil voluntarios para colaborar en la logística y en la asistencia de los peregrinos durante los eventos masivos de la visita del Papa León XVI.

En ese marco, García Cuerva reiteró el llamado a la comunidad para sumarse como voluntarios y subrayó que ya hay 14 mil inscriptos a través del sitio acreditaciones.episcopado.org. La tarea de estos colaboradores será clave para garantizar la organización interna y el acompañamiento de los fieles en un acontecimiento histórico: la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina.

Organización para la visita del Papa León XIV

Desde el Gobierno nacional se planteó la posibilidad de facilitar el acceso gratuito a los antecedentes penales y a los viajes con la tarjeta SUBE, para que quienes se inscriban puedan cumplir su servicio sin costos adicionales.

En el encuentro en el que los funcionarios resaltaron el tono cordial, estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Por parte del Gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

El operativo de seguridad tendrá como epicentro la Ciudad de Buenos Aires y se coordinará a través de un comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con las demás jurisdicciones, siguiendo el itinerario del Santo Padre.

Las medidas incluyen la creación de zonas estériles con cortes totales de calles, para lo cual se solicita la colaboración de la sociedad. En particular, toda la avenida del Libertador, desde el Monumento a los Españoles hasta la avenida Udaondo, permanecerá cerrada durante el lunes y martes, en el marco del gran operativo que acompañará la misa central y la reunión de jóvenes.

Por su parte, Córdoba asumirá la responsabilidad de recibir al Papa en su provincia, donde el lunes y martes serán feriados para facilitar la organización de las actividades.

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, prepara un operativo especial para la visita del Papa León XVI, que tendrá como puntos centrales Luján y el partido de Almirante Brown. El miércoles 11 será feriado provincial para acompañar la misa en la basílica de Luján, mientras que el recorrido del pontífice por tierra obligará a cortes de tránsito hasta Claypole, donde se encuentra el Barrio Don Orione.

En Luján, por tratarse de un área atravesada por rutas nacionales y autopistas, se organizarán cuatro grandes estacionamientos en localidades cercanas para que los fieles dejen sus vehículos y lleguen caminando a la basílica en modo peregrinación. El ingreso está previsto desde el martes por la tarde con una jornada juvenil transmitida en pantalla gigante, y el miércoles por la mañana se celebrará la misa del encuentro.

Traslado por tierra del Papa León XIV

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva detalló que el traslado del Papa León XVI por tierra combinará el uso del Papamóvil con una cápsula de seguridad integrada por ambulancias y motos, que contará con refuerzos en cada jurisdicción según el recorrido previsto. Asimismo, estacó que el esquema contempla distintos niveles de protección: el anillo más cercano estará a cargo de la Gendarmería del Vaticano, la Guardia Suiza y la Policía Federal en asuntos internacionales.

Y se desplegará un segundo anillo conformado por fuerzas federales y, finalmente, un tercer anillo que involucrará a todas las jurisdicciones locales. Este dispositivo busca garantizar la seguridad del Sumo Pontífice y la organización de los traslados en un evento de magnitud histórica.

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