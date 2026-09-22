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Citaron a indagatoria al hombre acusado por las amenazas contra Homero Pettinato

El hombre señalado por la expareja de Sofía "La Reini" Gonet deberá presentarse ante la Justicia este viernes 25 de septiembre, luego de ser identificado tras aparecer en el estudio de Olga y hacer señas intimidantes al conductor.

Homero Pettinato en Olga. 

Homero Pettinato en Olga. 

Captura de video

"Hernán Bloquero", como se hace llamar Claudio Di Carlo, el hombre que se presentó en el estudio de Olga y amenazó a Homero Pettinato, fue citado a indagatoria tras la denuncia del conductor. La Justicia porteña lo convocó para este viernes 25 de septiembre.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, la citación fue dispuesta en una causa por amenazas simples y quedó bajo la órbita de Federico Taramelli, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, según fuentes oficiales. Se presume que habrá orden de cese de hostigamiento y de restricción de acercamiento.

Tras la denuncia, Pettinato recibió un botón antipánico, mientras que se estableció una consigna policial fija en su domicilio y un móvil para acompañarlo durante sus traslados al estudio de streaming.

El acusado se hizo conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero” y, según relató Pettinato, mantiene una fuerte obsesión con Sofía "La Reini" Gonnet, expareja del conductor, además de haber utilizado distintas cuentas para contactarlo con mensajes intimidatorios.

La denuncia de Homero Pettinato

Pettinato contó en Olga que las amenazas comenzaron cuando inició su relación con Gonnet y que el hombre le habría enviado mensajes con frases como "te voy a matar", "te voy a buscar en la puerta de Olga" y "te voy a pegar un tiro en la cabeza".

El conductor explicó que el vínculo con la influencer terminó, pero que las comunicaciones intimidatorias continuaron desde diferentes perfiles: "El tipo nunca se fue de mi vida y me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar", aseguró durante la transmisión.

La situación tomó otra dimensión cuando Pettinato advirtió que el hombre había llegado personalmente hasta el lugar donde trabaja. Según su relato, lo observó desde el estudio, realizó un gesto con la mano sobre el cuello y después se retiró del lugar.

"Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó recién", expresó el conductor, quien decidió hacer público el episodio y acudir a la Justicia ante el temor generado por la presencia del hombre en su espacio laboral.

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