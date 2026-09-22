22 de septiembre de 2026 Inicio
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Piden evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque en la estación de servicio: "No puede permanecer solo"

Los abogados del músico recurrieron a la Justicia Civil para solicitar un examen interdisciplinario en un plazo máximo de 24 horas. La medida busca determinar su capacidad jurídica ante su delicado cuadro, luego de recientes incidentes en la calle.

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Cristian Pity Álvarez afronta un juicio por homicidio.

Cristian "Pity" Álvarez afronta un juicio por homicidio.

Los abogados del músico Cristian "Pity" Álvarez presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 durante la jornada del martes, con el propósito de exigir una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas. La solicitud fue promovida por Sebastián Queijeiro y Javier Baños en representación de la hermana del artista, a raíz del delicado cuadro de salud del cantante luego de un accidente de tránsito en el barrio porteño de La Paternal.

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El siniestro vial ocurrió en la madrugada del martes dentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño. Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en el sitio, para luego retirarse sin entregar sus documentos bajo el argumento de que tenía "problemas legales".

A este incidente callejero se sumó otro episodio conflictivo ocurrido durante el fin de semana previo. Según detalló la defensa en el escrito judicial, el músico se encerró en una habitación de su domicilio particular y se negó a salir, lo que forzó a su entorno a intervenir de manera directa.

"Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió", precisó el abogado Queijeiro en la presentación formal ante los tribunales. En el mismo documento, el letrado puntualizó que "su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo".

La Justicia Civil evalúa la capacidad jurídica de Pity Álvarez

El expediente civil tiene como objetivo principal analizar el diagnóstico del músico, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Mariana Judith Kanefsck había ordenado a la obra social de SADAIC concretar esta medida la semana pasada, pero el examen forense quedó pendiente hasta la fecha.

En el contexto de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu como apoyo provisorio para la administración de los recursos de salud de su hermano e impuso una inhibición general de bienes. La orden inicial también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuese estrictamente necesario para garantizar su traslado y atención.

Esta causa por determinación de capacidad avanza de forma independiente al debate oral que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 impulsa contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en el año 2018. Hasta el día martes, los magistrados penales mantuvieron sin alteraciones el cronograma del juicio, que tiene en agenda las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

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