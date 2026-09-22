Discapacidad: tras el conflicto por el Presupuesto, el Gobierno presentó su propuesta "superadora"

La iniciativa deja atrás los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 y establece un esquema permanente para el sector. El texto todavía se negocia con los bloques aliados, que reclaman garantías presupuestarias y un cronograma para el pago de las compensaciones pendientes.

En medio de las tensiones por Discapacidad — designación de un nuevo secretario de la cartera mediante, tras la renuncia de Vilches —, el oficialismo finalmente presentó a los bloques aliados y dialoguistas el borrador de su prometido proyecto “superador” a la emergencia en discapacidad.

El texto ratifica la marcha atrás respecto de lo presentado hace una semana en la ley de Presupuesto, que había generado fuertes discusiones internas en el Gobierno. Sin la definición de emergencia, el borrador busca establecer un esquema permanente para el sistema de discapacidad.

Esta tarde, diputados de los bloques aliados y dialoguistas se reunieron co n La Libertad Avanza para avanzar en la redacción de una iniciativa que, luego de los emplazamientos votados en el recinto, deberá dictaminar este miércoles.

Participaron del encuentro por La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado. También estuvieron Karina Banfi (Fuerza del Cambio) , Oscar Zag o (MID), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) , Nancy Picón Martínez (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Martín Menem también participó del encuentro, aunque llegó más tarde.

Titulado “Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad”, la propuesta promete consolidar de manera permanente un esquema que busca garantizar previsibilidad, transparencia y continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. La propia denominación de la iniciativa fue uno de los aportes realizados durante las negociaciones por los diputados dialoguistas.

Pensiones y nomenclador: los puntos más cuestionados

Los dos puntos más sensibles del borrador están vinculados al nomenclador y las pensiones. En ambos casos, el Gobierno dio marcha atrás respecto de lo incluido en el Presupuesto la semana pasada.

El texto ratifica la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador y establece su actualización de acuerdo con el índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El mecanismo de actualización todavía forma parte de la negociación con los aliados: la discusión está centrada en si el aumento será mensual o bimestral, con los bloques dialoguistas reclamando que sea mensual.

En materia de pensiones, el borrador mantiene la prestación no contributiva por discapacidad para quienes poseen CUD y establece que tanto esta como la pensión por invalidez laboral equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la actualización correspondiente. También contempla la compatibilidad de la pensión por discapacidad con el trabajo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El texto además mantiene la cobertura de salud para los titulares de estas pensiones y los beneficios impositivos para los empleadores que contraten por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.

Presupuesto, compensaciones y la negociación antes del dictamen

Uno de los reclamos centrales de los bloques aliados fue que la continuidad del sistema tuviera respaldo presupuestario. El texto establece que las partidas destinadas al sistema deberán asignarse con un piso que no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

También contempla un capítulo específico para las compensaciones pendientes a los prestadores. Si al momento de sancionarse la nueva ley todavía quedaran pagos pendientes de la emergencia, el Ejecutivo deberá publicar un cronograma para completar la liquidación y el pago.

Los diputados provinciales que participaron de la reunión destacaron que hubo una “escucha activa que nunca hubo” y señalaron que realizaron aportes. De todos modos, advirtieron que todavía no está garantizado su acompañamiento: “Todo tiene que estar en el Presupuesto, sino no votamos”. La firma del dictamen quedará sujeta a que lo conversado quede efectivamente plasmado en el despacho.

Desde el PRO y la UCR plantearon, en la misma línea, que “menos la fecha de vencimiento de la emergencia, queda todo y se agregan las compensaciones”. También reclamaron que el cronograma de pagos quede incorporado al dictamen y que se modifiquen los artículos del Presupuesto que habían generado el conflicto.

El texto todavía no está cerrado. Antes de la reunión de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, prevista para este miércoles a las 12, habrá un nuevo encuentro entre el oficialismo y los aliados para intentar cerrar las negociaciones.

Mientras tanto, desde el peronismo mantienen la cautela frente a los borradores que circularon. La principal advertencia pasa por la eliminación de la palabra “emergencia” y la necesidad de que las garantías presupuestarias efectivamente queden incorporadas: sin una partida concreta que respalde el sistema, plantean que el nuevo esquema podría quedar sujeto a un “acto de fe”.