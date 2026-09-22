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Homero Pettinato habló sobre el acoso y las amenazas que recibió por parte del fan de Sofía Gonet: "Tiene una obsesión con ella"

El panelista también dio detalles de cómo vivió el momento en que vio a Hernán Bloquero en el ventanal del estudio del canal de stream Olga. “Me da miedo que pase el tiempo en silencio. Espero que lo tengan más monitoreado”, se mostró comprensivo.

Cuando vi el gesto de la amenaza sentí preocupación

"Cuando vi el gesto de la amenaza sentí preocupación", reconoció Homero Pettinato.

En medio del momento de tensión que vivió Homero Pettinato mientras estaba en vivo en el programa de Olga, el panelista habló sobre el acoso y las amenazas que recibió por parte del fan de su expareja, Sofía Gonet. “Tiene una obsesión con ella”, indicó.

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La situación se dio este lunes cuando Hernán Bloquero llegó hasta la puerta del estudio mientras el programa estaba al aire, lo miró y realizó un gesto de degüello antes de retirarse. “Lo tengo bien visto a este tipo que hostiga a Sofía y que considera que tiene un vínculo con ella y que ella es de él. Eso es para mí la situación más peligrosa de esta historia, porque cree que su misión es protegerla y no deja que ella se vincule con otras personas”, relató el hijo de Roberto Pettinato ante la prensa.

En esa línea, se mostró conciliador y empático ante la situación al considerar que el hombre tiene que ser atendido psicológicamente. “Espero y pido que lo puedan estabilizar y le hagan entender que no tiene ningún vínculo con ella”.

Al mismo tiempo, reconoció que recibió mensajes de “un montón de gente de Junín que lo conocen”, incluso de “enfermeros de una clínica donde supuestamente lo atendieron, pero no tengo certezas sobre eso”. “Sí tengo experiencia en salud mental, no profesional, pero de acompañante terapéutico y familiar lo veo y lo reconozco al toque: ahí hay un cuadro a tratar. Ahora llegó a una instancia bastante terrible. Para mí lo más importante es que esté más contenido y que su patología no sea peligroso para terceros”, agregó.

Homero Pettinato relató cómo vivió el momento de la amenaza

Puntualmente hablando de lo que vivió en vivo, Homero Pettinato reconoció que “en ese momento cuando lo vi pienso que me va a disparar, después solo hace el gesto y se va”. “Es muy rápido todo”, aseguró en diálogo con la prensa.

Por otro lado, reconoció que tras el programa de Soné que volaba se fue con el abogado de Olga a hacer la denuncia porque “el tipo capaz que hace el gesto de amenaza y después va a buscar el arma al auto, no sabes”.

De igual modo, reconoció que “no me da miedo esto, sino que esto pase con el tiempo en silencio”. “Lo que me dejaría tranquilo es que lo estabilicen y que sepa que está en tratamiento, que regrese a Junín. Creo que una persona así, con un tratamiento, podría entender que no tiene un vínculo con Sofi”, detalló.

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