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Habló el hombre denunciado por Homero Pettinato: "Hubiera sido peor si llegaba a pegarle"

Claudio Hernán Di Carlo, conocido como "Hernán Bloquero", negó estar obsesionado con Sofía Gonet y explicó qué provocó su reacción frente al estudio de Olga, donde se cruzó con el conductor. "Es un cobarde", disparó el acusado.

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. 

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. 

Captura de video

Claudio Hernán Di Carlo, conocido como "Hernán Bloquero", habló sobre el episodio con Homero Pettinato que quedó registrado por cámaras de seguridad y negó estar obsesionado con Sofía Gonet. En diálogo con Pablo Layús para Primicias Ya, explicó por qué reaccionó contra el conductor y rechazó las acusaciones que recibió tras presentarse frente al estudio de Olga.

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.
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El hombre cuestionó la forma en que fue presentado en medios y redes sociales a raíz de su vínculo con Gonet, a quien la influencer señaló como su acosador, se refirió a los tatuajes que tiene con imágenes de la creadora de contenido y negó que hayan sido producto de una obsesión.

Homero Pettinato en Olga.

Homero Pettinato en Olga.

"Los tatuajes que me hice no fueron por fanatismo, admiración y mucho menos obsesión. Me los hice por una promesa que pertenece al plano privado", afirmó Di Carlo al explicar el motivo por el que decidió llevar en su cuerpo varios diseños relacionados con la influencer.

Además, rechazó las denominaciones que recibió desde que se conoció el episodio y se despegó de las referencias que lo identificaron como un supuesto fanático de Gonet. "No soy obsesivo, fanático ni admirador", aseguró durante la entrevista al intentar despegarse de esas caracterizaciones.

Qué dijo Hernán Bloquero sobre el cruce con Pettinato

Respecto del episodio ocurrido frente a Olga, Di Carlo aseguró que su reacción tuvo relación con comentarios previos de Pettinato sobre los tatuajes que tiene relacionados con Gonet, al mismo tiempo que afirmó que el conductor había comparado a su padre, Roberto Pettinato, con él.

"El que se mete con los tatuajes que me hice por Sofía Gonet, sea famoso o la Reina de Inglaterra, sabe que salto enfurecido", advirtió Di Carlo al explicar el motivo de su reacción frente al estudio de streaming donde trabaja el conductor.

El hombre también negó que hubiera planificado presentarse para buscar a Pettinato y sostuvo que su presencia en esa zona de la Ciudad fue circunstancial. "Pasé por esa zona sin darme cuenta. Cuando lo vi empecé a ver rojo y por eso pasó lo que pasó", explicó sobre el momento del encuentro.

Luego, Di Carlo minimizó el alcance de la situación y cuestionó a Pettinato por lo ocurrido frente a las cámaras. "Ni siquiera le pude tocar un pelo, hubiera sido peor si llegaba a pegarle. No pude hacer semejante pelotudez para que se hable de esto. Es un cobarde", lanzó durante la entrevista.

Hernán Bloquero fue citado a indagatoria tras la denuncia de Homero Pettinato

Hernán Bloquero fue citado a indagatoria tras la denuncia presentada por Homero Pettinato, luego de que fuera identificado por el episodio ocurrido frente al estudio de Olga. La Justicia porteña lo convocó para este viernes 25 de septiembre, en una causa por amenazas simples.

El expediente está a cargo de Federico Taramelli, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6. Después de la denuncia, Pettinato recibió medidas de protección ante la preocupación que generó la aparición del hombre en el lugar donde trabaja.

Entre las medidas adoptadas se encuentran un botón antipánico, una consigna policial fija en el domicilio del conductor y un móvil que lo acompaña hasta el estudio de streaming. La investigación deberá establecer las responsabilidades correspondientes por las amenazas denunciadas.

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