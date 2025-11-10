Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera Una gran cantidad de figuras disfrutaron del triunfo de Boca Juniors sobre River Plate y ocuparon varios lugares en el estadio Alberto J. Armando.







El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera. Redes sociales

Boca Juniors le ganó 2-0 a River Plate en el Superclásico, se clasificó a la Copa Libertadores 2026 de forma directa y un sinfín de famosos festejó en La Bombonera, entre los que se destacaron Pampita, Laurita Fernández y la artista internacional Dua Lipa.

En un primer lugar, Carolina "Pampita" Ardohain se ubicó en las plateas medias junto a su familia y se pudo observar a Beltrán, el segundo de los tres hijos varones que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña. De esta manera, la conductora y modelo pudo celebrar el triunfo xeneize en medio de la hinchada de Boca.

Embed - Pampita on Instagram: " . @directvla @dgo_latam" View this post on Instagram Luego, la actriz y conductora Laurita Fernández se hizo presente en uno de los palcos de la misma tribuna donde estuvo Pampita, aunque en este caso no solo estuvo con su padre Carlos, sino que también compartió con el humorista e imitador Martín Bossi. Estos famosos se conocen luego de haber compartido todo el 2025 en la obra de teatro La cena de los tontos.

Embed - Laurita Fernández on Instagram: " superclásico" View this post on Instagram También se hizo presente Sabrina Rojas, quien ocupó varios lugares en la popular que está enfrentada a la de La 12 y se la pudo ver con su familia. En este caso, decidió evidenciar su fanatismo por Diego Armando Maradona, ya que decidió ir al Superclásico con una remera con su cara, un sticker en la funda de su celular y hasta una estampa con un Santo Maradona.

Embed - SABRINA ROJAS on Instagram: " B O C A Que planazo ir a la cancha!" View this post on Instagram Más tarde, hubo una reunión del canal de streaming Luzu TV en uno de los palcos ubicados en del Valle Iberlucea y el protagonista principal fue Nico Occhiato. Aquí tuvieron una visita del presidente Juan Román Riquelme y se pudo observar la presencia de Marcos Giles y Marina Bellati, quienes recibieron camisetas como regalo.