IR A
IR A

Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

Una gran cantidad de figuras disfrutaron del triunfo de Boca Juniors sobre River Plate y ocuparon varios lugares en el estadio Alberto J. Armando.

El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.

El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.

Redes sociales
Después de que se viralizó, Hamra borró el video de sus redes sociales.
Te puede interesar:

Habló el hincha de Boca golpeado por Maxi Salas en el Superclásico: "Entiendo su reacción"

En un primer lugar, Carolina "Pampita" Ardohain se ubicó en las plateas medias junto a su familia y se pudo observar a Beltrán, el segundo de los tres hijos varones que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña. De esta manera, la conductora y modelo pudo celebrar el triunfo xeneize en medio de la hinchada de Boca.

Embed - Pampita on Instagram: " . @directvla @dgo_latam"
View this post on Instagram

Luego, la actriz y conductora Laurita Fernández se hizo presente en uno de los palcos de la misma tribuna donde estuvo Pampita, aunque en este caso no solo estuvo con su padre Carlos, sino que también compartió con el humorista e imitador Martín Bossi. Estos famosos se conocen luego de haber compartido todo el 2025 en la obra de teatro La cena de los tontos.

Embed - Laurita Fernández on Instagram: " superclásico"
View this post on Instagram

También se hizo presente Sabrina Rojas, quien ocupó varios lugares en la popular que está enfrentada a la de La 12 y se la pudo ver con su familia. En este caso, decidió evidenciar su fanatismo por Diego Armando Maradona, ya que decidió ir al Superclásico con una remera con su cara, un sticker en la funda de su celular y hasta una estampa con un Santo Maradona.

Embed - SABRINA ROJAS on Instagram: " B O C A Que planazo ir a la cancha!"
View this post on Instagram

Más tarde, hubo una reunión del canal de streaming Luzu TV en uno de los palcos ubicados en del Valle Iberlucea y el protagonista principal fue Nico Occhiato. Aquí tuvieron una visita del presidente Juan Román Riquelme y se pudo observar la presencia de Marcos Giles y Marina Bellati, quienes recibieron camisetas como regalo.

Embed - Nico Occhiato on Instagram: "Un día lleno de magia, aguante BOCA y Roman "
View this post on Instagram

Por otro lado, L-Gante se mostró mientras viajaba a La Bombonera y compartió una historia en Instagram, donde se lo pudo ver bien lookeado con los colores de Boca y musicalizó el posteo con Si quieren ver fiesta, vengan a la 12.

L-Gante LGante historia Boca River Superclásico
L-Gante se mostró mientras viajaba a La Bombonera.

L-Gante se mostró mientras viajaba a La Bombonera.

Además, Zaira Nara sorprendió al aparecer en La Bombonera con la camiseta de Boca Juniors, ya que su hermana Wanda Nara es reconocida hincha de River Plate y se desconocía esta faceta de la modelo. Incluso, sus hijos Malaika y Viggo la acompañaron en el palco de Betsson, donde estuvo como invitada estrella.

Embed - ZN on Instagram: "La bombonera Gracias @betsson_argentina"
View this post on Instagram

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico: así se la vio en La Bombonera

La artista británico-albanesa Dua Lipa fue una de las testigos estelares del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Con la flamante camiseta de la Selección argentina, la cantante pop se hizo un tiempo en medio de la gira sudamericana para observar el partido más importante del fútbol argentino.

dua lipa boca river
Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uriel Hamra tiene 20 años, es hincha de Boca.

Se conoció el video del hincha golpeado por Maxi Salas tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera.

La agresión de Maxi Salas a una persona que grababa a los jugadores de River tras la derrota contra Boca

Núñez, Caputo, Pettovello, Quirno y hasta Adorni se sumaron a las chicanas en tuiter.

Superclásico político: el ida y vuelta entre funcionarios del Gobierno tras la victoria de Boca

River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

El entrenador de Boca ganó su primer Superclásico.
play

Úbeda recordó a Russo tras el 2-0 a River: "Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba"

últimas noticias

El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

Hace 23 minutos
La variedad y el equilibrio son las claves del efecto positivo.

Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

Hace 23 minutos
La Provincia de Buenos AIres busca endeudarse para sostener sus cuentas y aliviar la carga tributaria de las pymes

La Provincia defendió el proyecto de toma de deuda para sostener a los municipios y aliviar la carga tributaria de las pymes

Hace 59 minutos
El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

Hace 59 minutos
Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Hace 1 hora