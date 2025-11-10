Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

En un primer lugar, Carolina "Pampita" Ardohain se ubicó en las plateas medias junto a su familiay se pudo observar a Beltrán, el segundo de los tres hijos varones que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña. De esta manera, la conductora y modelo pudo celebrar el triunfo xeneize en medio de la hinchada de Boca.
Luego, la actriz y conductora Laurita Fernández se hizo presente en uno de los palcos de la misma tribuna donde estuvo Pampita, aunque en este caso no solo estuvo con su padre Carlos, sino que también compartió con el humorista e imitador Martín Bossi. Estos famosos se conocen luego de haber compartido todo el 2025 en la obra de teatro La cena de los tontos.
También se hizo presente Sabrina Rojas, quien ocupó varios lugares en la popular que está enfrentada a la de La 12 y se la pudo ver con su familia. En este caso, decidió evidenciar su fanatismo por Diego Armando Maradona, ya que decidió ir al Superclásico con una remera con su cara, un sticker en la funda de su celular y hasta una estampa con un Santo Maradona.
Más tarde, hubo una reunión del canal de streaming Luzu TV en uno de los palcos ubicados en del Valle Iberlucea y el protagonista principal fue Nico Occhiato. Aquí tuvieron una visita del presidente Juan Román Riquelme y se pudo observar la presencia de Marcos Giles y Marina Bellati, quienes recibieron camisetas como regalo.
Por otro lado, L-Gantese mostró mientras viajaba a La Bombonera y compartió una historia en Instagram, donde se lo pudo ver bien lookeado con los colores de Boca y musicalizó el posteo con Si quieren ver fiesta, vengan a la 12.
Además, Zaira Nara sorprendió al aparecer en La Bombonera con la camiseta de Boca Juniors, ya que su hermana Wanda Nara es reconocida hincha de River Plate y se desconocía esta faceta de la modelo. Incluso, sus hijos Malaika y Viggo la acompañaron en el palco de Betsson, donde estuvo como invitada estrella.
