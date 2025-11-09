Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca El Millonario, que cayó 2-0 con el Xeneize en la Bombonera por el Superclásico, permanece en el puesto de repechaje de cara al próximo torneo continental pero deberá esperar otros resultados. Por







River perdió con Boca en la Bombonera. X (@LigaAFA)

River perdió 2-0 con Boca en la Bombonera en el marco del Superclásico por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 y pese a que permanece en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores 2026 ya que se sitúa en la tercera posición de la tabla anual, será superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en caso de que ganen sus respectivos partidos.

El Millonario sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos, por lo que se sitúa en la sexta posición de la zona B del campeonato con 21 puntos. Además, por su caída con Boca bajaron sus chances de acceder directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, debido a que ya que no podrá terminar segundo en la tabla anual, que otorga un cupo al torneo continental.

Ahora, para tener chances de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, River tendrá que terminar en la tercera posición de la general para disputar el repechaje, aunque todavía puede acceder directamente a la etapa regular del campeonato si se consagra campeón del torneo Clausura 2025 o en caso de que Rosario Central o Boca ganen el torneo y el Millonario se ubique por detrás de esos equipos.

Boca vs River X (@RiverPlate) En este marco, además del Xeneize, el Canalla, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza ya clasificaron al próximo torneo continental.

Por lo pronto, el equipo de Marcelo Gallardo se sitúa en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores ya que se ubica tercero en la tabla anual con 52 puntos. No obstante, si Deportivo Riestra vence a Independiente o de ganarle Argentinos Juniors a Belgrano, será superado y se posicionará en los puestos de Copa Sudamericana 2026.