Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

El Millonario, que cayó 2-0 con el Xeneize en la Bombonera por el Superclásico, permanece en el puesto de repechaje de cara al próximo torneo continental pero deberá esperar otros resultados.

River perdió con Boca en la Bombonera.

River perdió con Boca en la Bombonera.

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"

El Millonario sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos, por lo que se sitúa en la sexta posición de la zona B del campeonato con 21 puntos. Además, por su caída con Boca bajaron sus chances de acceder directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, debido a que ya que no podrá terminar segundo en la tabla anual, que otorga un cupo al torneo continental.

Ahora, para tener chances de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, River tendrá que terminar en la tercera posición de la general para disputar el repechaje, aunque todavía puede acceder directamente a la etapa regular del campeonato si se consagra campeón del torneo Clausura 2025 o en caso de que Rosario Central o Boca ganen el torneo y el Millonario se ubique por detrás de esos equipos.

Boca vs River

En este marco, además del Xeneize, el Canalla, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza ya clasificaron al próximo torneo continental.

Por lo pronto, el equipo de Marcelo Gallardo se sitúa en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores ya que se ubica tercero en la tabla anual con 52 puntos. No obstante, si Deportivo Riestra vence a Independiente o de ganarle Argentinos Juniors a Belgrano, será superado y se posicionará en los puestos de Copa Sudamericana 2026.

En tanto, el próximo partido de River será contra Vélez en Liniers por la última fecha de la zona B del Clausura, en el marco de un duelo que puede ser clave por sus aspiraciones.

