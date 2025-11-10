El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es El artista encendió las redes tras mostrarse de la mano con Sara Orrego. Su nueva compañera se convirtió en tendencia por su belleza y su vínculo con el referente urbano.







El cantante colombiano Beéle volvió a ser noticia luego de compartir una foto que despertó rumores de romance con una reconocida modelo de Medellín.

La joven, identificada como Sara Orrego, tiene una destacada carrera en el modelaje y suma millones de seguidores en redes sociales.

La publicación del artista generó cientos de comentarios por parte de sus fans, que aseguran verlo más enamorado que nunca.

Orrego, que participó en certámenes de belleza y trabajó con marcas internacionales, se consolidó como una de las figuras más influyentes del país. Beéle, uno de los artistas urbanos más populares de Colombia, volvió a ocupar los títulos de las noticias luego de que una imagen publicada en sus redes sociales levantara sospechas sobre una nueva relación amorosa. En la foto, el cantante aparece de la mano con una modelo, gesto que alcanzó para que sus seguidores empezaran a hablar de un posible romance.

El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática luego de la filtración de un video privado con Isabella Ladera, que generó un escándalo en 2024. Ahora, todo parece indicar que el músico dejó atrás esa etapa y habría iniciado una nueva relación con una de las modelos más reconocidas del país.

La mujer en cuestión sería Sara Orrego, de 28 años, que se ganó un lugar destacado en el mundo del modelaje y de las redes sociales. La imagen compartida por Beéle, sin descripción ni contexto, muestra a ambos tomados de la mano en un ambiente íntimo, lo que avivó las especulaciones entre sus fans y medios de entretenimiento.

Beelee sara Instagram Quién sería la nueva pareja de Beéle Sara Orrego nació en Medellín el 1 de marzo de 1997 y es considerada una de las modelos colombianas más influyentes del momento. Su popularidad comenzó en los concursos de belleza, donde representó a Antioquia y se posicionó entre las finalistas del certamen, un punto de inflexión que marcó el inicio de su carrera profesional.

A partir de ese momento, su presencia en redes sociales creció exponencialmente. En Instagram, donde supera los millones de seguidores, Orrego comparte trabajos fotográficos, colaboraciones con marcas y momentos de su vida cotidiana, consolidándose como creadora de contenido y referente de estilo.