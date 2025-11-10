Nuevo aumento de biocombustibles: cómo afecta a los precios en el surtidor La Secretaría de Energía incrementó los valores del bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, con el objetivo de evitar "distorsiones" en los precios. Por







El bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, sufrieron un nuevo aumento.

El Gobierno actualizó nuevamente los precios de los biocombustibles a partir de este lunes para evitar "distorsiones", lo que podría tener un impacto en el costo de la nafta y el gasoil, luego de que se implementara un aumento de los impuestos a comienzos de noviembre.

La decisión se puso en marcha a través de las resoluciones 443 y 445 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

Las normas establecen la suba del bioetanol a $918,025 el litro elaborado a base de caña de azúcar y a $841,394 el elaborado a base de maíz, además de $1.688.961 la tonelada de biodiésel.

De acuerdo a las resoluciones, estos aumentos responden a subsanar los "desfasajes resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos", aunque también se justifica los aumentos en el caso de que dicho precio pueda generar "distorsiones" en los precios del combustible fósil en surtidor.

El incremento podría tener impacto en el precio de venta de los combustibles, ya que se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.