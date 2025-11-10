Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..." La modelo decidió abandonar el certamen culinario de Telefe y sorprendió a la audiencia luego de explicar las razones.







Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity. Telefe

La modelo Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity y dejó sin palabras a la audiencia de Telefe, ya que su decisión está ligada de forma directa a la vida del futbolista Enzo Fernández, su actual pareja y padre de sus dos hijos Benjamín y Olivia.

Durante una visita al programa televisivo A la Barbarossa, Cervantes confirmó su salida: "Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada". Estas palabras generaron polémica en redes, ya que ella misma tenía su propio trabajo y tuvo que dejarlo por esa razón.

Luego, la ahora exparticipante de MasterChef Celebrity fue consultada si decidió abandonar por el escándalo con Wanda Nara y reveló: "No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada. Hablé con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el 'no' seguro". Así, buscó terminar con este tema luego de varios idas y vueltas.

Enzo Fernández Valentina Cervantes Valentina Cervantes volverá a vivir a Londres con su familia. Captura Instagram Para finalizar, Valentina Cervantes agregó: "Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre". De esta manera, evidenció que tiene un vínculo laboral bueno y no más que eso, incluso a pesar de la relación de sus hijos.