La joven murió tras caer del segundo piso de una residencia y el principal sospechoso es Nahuel Castillo Corminola, con quien había tenido conflictos previos porque él controlaba sus movimientos y su dinero. "Es un cobarde que se aprovechó de la vulnerabilidad de mi hija", aseguró su padre.

La familia de Matilda López Sanzetenea, la estudiante boliviana de 18 años que murió el sábado tras caer de un balcón en San Telmo, denunció que la joven ya había sufrido episodios de violencia previos por parte de su novio, a quien definieron como "un experto manipulador".

El principal sospechoso y único detenido por la muerte de Matilda es Nahuel Castillo Corminola, de 18 años, con quien salía hace poco más de un año. El joven es argentino pero había vivido en Bolivia, donde se conocieron y empezaron una relación antes de mudarse juntos a Buenos Aires para estudiar.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como homicidio simple, pero la familia de la joven reclama que se investigue como femicidio. Advirtieron que el detenido "tiene heridas defensivas" en la espalda y que Matilda cayó desde el segundo piso "como un cuerpo inerte", por lo que sospechan que "la tiró inconsciente".

"Él le controlaba la cuenta bancaria aprovechando su condición de argentino y que mi hija estaba tramitando el DNI. Cuando se peleaban, él le cortaba el acceso a la plata que yo le mandaba desde Bolivia", denunció Pablo, el padre de la joven, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

"Ante esa primera alerta tan manifiesta, le pedí que lo dejara y lo dejó por un par de meses, pero después volvió. Este chico es un experto manipulador. Hemos recibido audios de novias anteriores terribles, donde hay abuso sexual y el mismo tipo de control", señaló.

Matilda López 8-11-25 Matilda López se había mudado a Argentina para estudiar en la UBA.

Matilda llegó a Buenos Aires en febrero y se instaló en una residencia de mujeres, pero su novio "se metía de noche y se quedaba a dormir". Después de eso, la joven se mudó a un departamento con otros compañeros y finalmente a la residencia de Defensa al 300 donde, sin que su familia lo supiera, convivía con Castillo Corminola.

"Los compañeros le decían: '¿Cómo te quedás en esa relación?'. Bueno, se quedó porque la manipulaban, porque acá no tenía a nadie. Si esto hubiera pasado en Bolivia, esta persona, que es un cobarde, no se hubiera animado. Se aprovechó de la vulnerabilidad de mi hija", afirmó Pablo.

También contó que, según el encargado de la residencia, "había habido tres o cuatro episodios importantes de conflicto anteriores" a la muerte de Matilda. "Yo lo conocía y no me gustó nada desde el primer momento. Era un tipo que no hacía contacto visual, tenía un aura oscura", aseguró sobre el detenido.

Oliverio, el hermano de la joven, vive en Uruguay y la vio por última vez hace unas semanas. "Le pregunté si tenía amigos o hablaba con gente y me dijo: 'Sí, pero mi novio se pone celoso. Cuando lo quiero dejar, él me espera en la puerta de la residencia'. Le dije de denunciarlo y me dijo que no", recordó.

"En un momento lo dejó o eso me dijo, pero aparentemente no fue la realidad y terminó en esta tragedia. Tenemos que visibilizar todo esto para que se pueda hacer justicia y generar conciencia en la gente, pero es escarbar en la herida. Yo estoy hecho mierda", concluyó.