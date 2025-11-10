Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos Las reservas para las fiestas y el verano 2026 se dispararon en el principal balneario uruguayo. El tipo de cambio más estable reactivó el turismo argentino. Por







Punta del Este se encamina a vivir una de las mejores temporadas de los últimos años. Con las fiestas y el verano 2026 en el horizonte, miles de turistas argentinos ya aseguraron su estadía, marcando un repunte que entusiasma al sector turístico uruguayo.

“Todo señala que será una buena temporada. Las reservas vienen ágiles en varios destinos del Uruguay, sobre todo en el Este, Maldonado y Rocha”, sostuvo Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (CamTUR). La dirigente remarcó que las expectativas son “muy alentadoras” y que la demanda se mantiene firme en todos los segmentos.

En las últimas semanas, las inmobiliarias de Punta del Este y los portales de alquiler registraron un fuerte aumento de consultas y cierres de operaciones, principalmente por parte de turistas argentinos.

“Después de las elecciones de octubre se retomaron con fuerza las consultas para el verano”, explicó Javier Sena, titular de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Según precisó, “todo lo premium ya está reservado: las propiedades frente al mar y las casas con pileta están prácticamente completas para las fiestas y enero”.

Las zonas más codiciadas, como La Barra, José Ignacio y Playa Brava, concentran la mayor demanda. En esas áreas, las casas con vista al mar y amenities exclusivos ya están casi agotadas, mientras que aún quedan opciones en departamentos y viviendas más alejadas del centro.

El tipo de cambio más equilibrado entre Argentina y Uruguay aparece como uno de los factores decisivos detrás del repunte. Tras varios veranos marcados por la brecha cambiaria y los altos costos, el balneario volvió a ser competitivo para el turismo argentino, que históricamente representa la mayor parte del flujo de visitantes. Según operadores inmobiliarios, las casas en zonas premium superan los u$s25.000 por quincena, mientras que los departamentos de un dormitorio parten desde u$s150 por noche y alcanzan hasta u$s600 en Playa Brava.