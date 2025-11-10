Habló el hincha de Boca golpeado por Maxi Salas en el Superclásico: "Entiendo su reacción" Uriel Hamra, quien fue agredido por el jugador tras filmar al plantel de River, explicó que entró a la cancha "porque estaba abierta la puerta baja". "Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme", sostuvo. Por







Después de que se viralizó, Hamra borró el video de sus redes sociales. Redes sociales

El hincha de Boca que fue agredido por Maximiliano Salas aseguró que "entiende" la actitud del futbolista, quien reaccionó para impedir que filmara al plantel de River tras la derrota en el Superclásico, pero aclaró que su intención no era burlarse del equipo rival.

Después del partido, se viralizó un video donde se veía a Uriel Hamra filmando en modo selfie mientras los jugadores del Millonario se iban del campo de juego. En ese contexto, Salas se acercó por detrás para golpearle la mano y tratar de que bajara el celular. La secuencia también quedó registrada en las redes sociales del joven.

"Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", afirmó el hincha de 20 años. En diálogo con TN, explicó que vio el partido desde la tribuna y que entró al campo de juego cuando finalizó "porque estaba abierta la puerta baja".

"Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", afirmó Hamra.

Embed pic.twitter.com/q4ZouvJQ7f — Pipa Villalta (@Pipa_Villalta) November 10, 2025 Sin embargo, descartó la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia contra Salas. "No creo hacer nada. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio". También contó que, tras la polémica, decidió borrar el video que había subido a sus redes sociales.