Habló el hincha de Boca golpeado por Maxi Salas en el Superclásico: "Entiendo su reacción"

Uriel Hamra, quien fue agredido por el jugador tras filmar al plantel de River, explicó que entró a la cancha "porque estaba abierta la puerta baja". "Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme", sostuvo.

Después de que se viralizó, Hamra borró el video de sus redes sociales.

El hincha de Boca que fue agredido por Maximiliano Salas aseguró que "entiende" la actitud del futbolista, quien reaccionó para impedir que filmara al plantel de River tras la derrota en el Superclásico, pero aclaró que su intención no era burlarse del equipo rival.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Después del partido, se viralizó un video donde se veía a Uriel Hamra filmando en modo selfie mientras los jugadores del Millonario se iban del campo de juego. En ese contexto, Salas se acercó por detrás para golpearle la mano y tratar de que bajara el celular. La secuencia también quedó registrada en las redes sociales del joven.

"Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", afirmó el hincha de 20 años. En diálogo con TN, explicó que vio el partido desde la tribuna y que entró al campo de juego cuando finalizó "porque estaba abierta la puerta baja".

"Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", afirmó Hamra.

Sin embargo, descartó la posibilidad de presentar algún tipo de denuncia contra Salas. "No creo hacer nada. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio". También contó que, tras la polémica, decidió borrar el video que había subido a sus redes sociales.

Según informó La Nación, la Justicia le labró una acta de contravención al joven por ingresar de forma indebida al campo de juego, una infracción al artículo 111 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y por incitar al desorden, infracción al artículo 119.

