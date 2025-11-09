10 de noviembre de 2025 Inicio
Superclásico político: el ida y vuelta entre funcionarios del Gobierno tras la victoria de Boca

La victoria del Xeneize sobre el Millonario en La Bombonera por 2-0 desembocó en chicanas entre ministros y funcionarios de la gestión libertaria: desde Luis Caputo hasta Sandra Pettovello se descargaron en las redes sociales.

Núñez

Núñez, Caputo, Pettovello, Quirno y hasta Adorni se sumaron a las chicanas en tuiter.

Boca le ganó 2-0 a River.
El Superclásico fue para Boca: le ganó 2-0 a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Quien arrancó con el comentario picante fue uno de los asesores del Ministerio de Economía, Felipe Nuñez. Fanático de Boca, el funcionario tiró un "Cómo lloran los gallinas" inmediatamente después del triunfo del Xeneize.

Quien recogió el guante fue el ministro de la cartera económica, Luis Caputo, reconocido simpatizante del Millonario, que le sugirió, a modo irónico, una salida de su área. "Justo Sandra estaba buscando gente en Capital Humano", chicaneó Caputo, en relación a Sandra Pettovello y su Ministerio de Capital Humano.

tuiter gobierno superclasico

La funcionaria nacional no se quedó atrás y respondió, redoblando la apuesta: "Bienvenido Felipe Núñez a Capital Humano. Por acá siempre en la 'A'", escribió, en un claro mensaje con sentimiento azul y oro. Allí, comenzó la catarata de comentarios, en el que también se sumaron varios funcionarios.

Pablo Quirno, flamante canciller y fanático hincha de River, fue un poco más protocolar y le contestó a Pettovello: "Mirá Sandra que va sin partida adicional y por lo visto Feli es especialista en 'gastar'", chicaneó. Para ponerle fin a este ida y vuelta en X entre funcionario, apareció Manuel Adorni, recientemente nombrado jefe de Gabinete, quien tuiteó: "Yo estoy rearmando Jefatura. Fin", concluyó.

