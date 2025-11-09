Superclásico político: el ida y vuelta entre funcionarios del Gobierno tras la victoria de Boca La victoria del Xeneize sobre el Millonario en La Bombonera por 2-0 desembocó en chicanas entre ministros y funcionarios de la gestión libertaria: desde Luis Caputo hasta Sandra Pettovello se descargaron en las redes sociales. Por







Núñez, Caputo, Pettovello, Quirno y hasta Adorni se sumaron a las chicanas en tuiter.

La victoria de Boca en el Superclásico por 2-0 frente a River en La Bombonera trajo las chicanas tradicionales del folclore argentino, que llegaron hasta funcionarios del Gobierno. En sus cuentas verificadas de X, varios ministros y referentes de la gestión libertaria protagonizaron un ida y vuelta picante en las redes sociales.

Quien arrancó con el comentario picante fue uno de los asesores del Ministerio de Economía, Felipe Nuñez. Fanático de Boca, el funcionario tiró un "Cómo lloran los gallinas" inmediatamente después del triunfo del Xeneize.

Quien recogió el guante fue el ministro de la cartera económica, Luis Caputo, reconocido simpatizante del Millonario, que le sugirió, a modo irónico, una salida de su área. "Justo Sandra estaba buscando gente en Capital Humano", chicaneó Caputo, en relación a Sandra Pettovello y su Ministerio de Capital Humano.

tuiter gobierno superclasico La funcionaria nacional no se quedó atrás y respondió, redoblando la apuesta: "Bienvenido Felipe Núñez a Capital Humano. Por acá siempre en la 'A'", escribió, en un claro mensaje con sentimiento azul y oro. Allí, comenzó la catarata de comentarios, en el que también se sumaron varios funcionarios.