Claudio Úbeda recordó a Miguel Russo tras el 2-0 a River: "Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba"

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, sorprendió a todos en la conferencia de prensa, tras la victoria por 2-0 frente a River en el Superclásico, al recordar a Miguel Ángel Russo, ex-DT del Xeneize, quien falleció hace un mes tras una larga lucha contra el cáncer:"Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba. Quiero dedicarle esta victoria a su familia, que siempre nos acompaña. Apenas terminó el partido, me acordé de Miguel y sentí que debía dedicárselo", expresó el Sifón.
El abrazo con Juvenal Rodríguez fue la evidencia del desahogo del entrenador de Boca. Úbeda, tras la muerte de Russo, se hizo cargo del plantel y lo llevó a ganarle al River de Gallardo y a clasificar a la Copa Libertadores 2026, una utopía hasta hace unos meses. "Cuando terminó el partido me abracé con Juvenal y nos acordamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve en este equipo es gracias a él", aseguró el DT, en referencia a Miguelo.
Luego destacó a Exequiel Zeballos, la figura del encuentro y uno de los jugadores que el Sifón apuntaló en las últimas fechas: “Lo de Ezequiel lo venimos diciendo siempre: no vamos a descubrir nada. Es un chico con un potencial enorme. Cada vez que tiene la posibilidad de ser desequilibrante, lo es y marca una diferencia abismal. Lo llevamos de a poco, entendiendo que necesita confianza, y desde esa confianza puede hacer partidos como el de hoy. Un jugador así ayuda mucho a romper encuentros difíciles: el cero se rompió con una jugada individual que marcó diferencias”, añadió.
Finalmente, aclaró que no piensa en su continuidad y expresó: "Después de casi cinco años junto a Miguel, hablábamos mucho del futuro y coincidíamos en que, si él no estaba, seguiríamos como cuerpo técnico para continuar su legado. Lamentablemente se fue antes de tiempo. Él terminó su vida en Boca, y quería que nosotros también lo hiciéramos".
Y concluyó: "Mi continuidad no depende de mí, pero estamos muy contentos y agradecidos de formar parte de esta institución. Es un privilegio compartir el día a día con la gente del predio, con los chicos de inferiores, con todos los que trabajan en el club. A veces los resultados condicionan cómo se ve todo eso, pero nosotros estamos muy conformes".