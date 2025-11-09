Claudio Úbeda recordó a Miguel Russo tras el 2-0 a River: "Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba" El entrenador de Boca emocionó a todos en la conferencia de prensa al recordar a Miguelo, tras el triunfo en el Superclásico. “El equipo tiene personalidad y hoy lo hicimos bien”, expresó. Por







El entrenador de Boca ganó su primer Superclásico.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, sorprendió a todos en la conferencia de prensa, tras la victoria por 2-0 frente a River en el Superclásico, al recordar a Miguel Ángel Russo, ex-DT del Xeneize, quien falleció hace un mes tras una larga lucha contra el cáncer:"Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba. Quiero dedicarle esta victoria a su familia, que siempre nos acompaña. Apenas terminó el partido, me acordé de Miguel y sentí que debía dedicárselo", expresó el Sifón.

Embed "ESTOY SEGURO QUE ESTÁ CON NOSOTROS FESTEJANDO DESDE ARRIBA" Claudio Úbeda le dedicó el triunfo a la memoria de Miguel Ángel Russo.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/AveHzYLbX1 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2025 El abrazo con Juvenal Rodríguez fue la evidencia del desahogo del entrenador de Boca. Úbeda, tras la muerte de Russo, se hizo cargo del plantel y lo llevó a ganarle al River de Gallardo y a clasificar a la Copa Libertadores 2026, una utopía hasta hace unos meses. "Cuando terminó el partido me abracé con Juvenal y nos acordamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve en este equipo es gracias a él", aseguró el DT, en referencia a Miguelo.

Luego destacó a Exequiel Zeballos, la figura del encuentro y uno de los jugadores que el Sifón apuntaló en las últimas fechas: “Lo de Ezequiel lo venimos diciendo siempre: no vamos a descubrir nada. Es un chico con un potencial enorme. Cada vez que tiene la posibilidad de ser desequilibrante, lo es y marca una diferencia abismal. Lo llevamos de a poco, entendiendo que necesita confianza, y desde esa confianza puede hacer partidos como el de hoy. Un jugador así ayuda mucho a romper encuentros difíciles: el cero se rompió con una jugada individual que marcó diferencias”, añadió.

Embed ¡QUIERO LA LIBERTADORES! pic.twitter.com/eFHvuBSRoK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 9, 2025 Finalmente, aclaró que no piensa en su continuidad y expresó: "Después de casi cinco años junto a Miguel, hablábamos mucho del futuro y coincidíamos en que, si él no estaba, seguiríamos como cuerpo técnico para continuar su legado. Lamentablemente se fue antes de tiempo. Él terminó su vida en Boca, y quería que nosotros también lo hiciéramos".

Y concluyó: "Mi continuidad no depende de mí, pero estamos muy contentos y agradecidos de formar parte de esta institución. Es un privilegio compartir el día a día con la gente del predio, con los chicos de inferiores, con todos los que trabajan en el club. A veces los resultados condicionan cómo se ve todo eso, pero nosotros estamos muy conformes".