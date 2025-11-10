10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

A falta de una fecha para que termine la fase de grupos del campeonato, el Xeneize y el Millonario quedaron cerca de encontrarse nuevamente en la fase eliminatoria. ¿Qué tiene que pasar para que sea en octavos de final?

Por
¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Boca se quedó con los tres puntos del Superclásico, se metió la Copa Libertadores y se aseguró su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura, todo a una fecha del final de la fase de grupos. River, por su parte, todavía no tiene asegurado su lugar en la siguiente etapa, lo que genera gran incertidumbre sobre cómo serán los cruces para los octavos de finales. ¿Podría darse un nuevo choque entre el Xeneize y el Millonario?

Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera.
Te puede interesar:

La agresión de Maxi Salas a una persona que grababa a los jugadores de River tras la derrota contra Boca

Si bien hay una serie de escenarios posibles, existe una posibilidad en el que puede darse si se dan los resultados para que en los playoffs los dirigidos por Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda vuelvan a chocar en octavos de final.

En principio, la única forma que se vuelva a darse este cruce es dependiendo de cómo finalicen en la tabla de posiciones en las zonas A y B: actualmente, Boca ya está clasificado y River, por ahora, sigue entre los ocho primeros; por lo tanto, la posibilidad de un nuevo Superclásico más en el año está latente.

El conjunto de La Boca se encuentra primero con 26 puntos en el Grupo A, mientras que los de Núñez están sextos con 21 en el Grupo B. Una vez que estén las posiciones definidas, los emparejamientos serán cruzados entre ambas zonas. ¿Cómo pueden darse los cruces? El 1° del A con el 8° del B, el 2° con el 7°, el 3° con el 6º y el 4º con el 5º.

En el peor escenario, el conjunto de La Ribera podría terminar en el tercer puesto de su zona, por lo que los conducidos por el Muñeco deberían finalizar octavos, séptimos u octavos. En el mejor de los casos, el Millo solo podría alcanzar el quinto puesto en caso de ganarle a Vélez en la última jornada, pero también tiene chances de quedar afuera si no se lleva los tres puntos del Amalfitani.

La localía la tendrá el equipo mejor posicionado hasta las semifinales, inclusive. Por último, la gran final se llevará a cabo en terreno neutral y, quien gane el campeonato, se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

Entonces, dependiendo del puesto en el que queden una vez finalizada la fase regular y, consecuentemente, de qué lado del cuadro, quedará establecido si el destino vuelve a poner a Boca y River frente a frente con la chance de eliminarse.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

River perdió 2-0 con Boca en la Bombonera en el marco del Superclásico por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 y pese a que permanece en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores 2026 ya que se sitúa en la tercera posición de la tabla anual, será superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en caso de que ganen sus respectivos partidos.

El Millonario sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos, por lo que se sitúa en la sexta posición de la zona B del campeonato con 21 puntos. Además, por su caída con Boca bajaron sus chances de acceder directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, debido a que ya que no podrá terminar segundo en la tabla anual, que otorga un cupo al torneo continental.

El equipo de Marcelo Gallardo se sitúa en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores ya que se ubica tercero en la tabla anual con 52 puntos. No obstante, si Deportivo Riestra vence a Independiente o de ganarle Argentinos Juniors a Belgrano, será superado y se posicionará en los puestos de Copa Sudamericana 2026.

En tanto, el próximo partido de River será contra Vélez en Liniers por la última fecha de la zona B del Clausura, en el marco de un duelo que puede ser clave por sus aspiraciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

Boca le ganó 2-0 a River.
play

El Superclásico fue para Boca: le ganó 2-0 a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca y River se enfrentan en la Bombonera.

Reviví el minuto a minuto del triunfo de Boca sobre River por el Superclásico

Decenas de bosteros se agolparon en el Hotel Intercontinental.

El Superclásico ya se juega: así fue el increíble banderazo de los hinchas de Boca antes del duelo con River

El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.
play

Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs

Cavani y Driussi fueron convocados y estarán en el Superclásico del domingo. 

Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el Superclásico

Rating Cero

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La impresionante transformación de Ana de Armas a lo largo de los años: así se veía de más joven

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

últimas noticias

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

Hace 21 minutos
play

Muerte en San Telmo: la familia de Matilda López aseguró que su novio era violento y "manipulador"

Hace 38 minutos
Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Hace 48 minutos
Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.

Se reanuda el jury contra Julieta Makintach por el juicio de Maradona: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

Hace 54 minutos
¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Hace 58 minutos