Se reanuda el jury contra Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

La audiencia del viernes se había suspendido por un corte de luz. Este lunes continuará con testimonios relevantes, entre ellos los de la jueza y los abogados de la querella en el juicio por el escandaloso documental que la magistrada quería llevar adelante durante el litigio de la muerte del astro.

Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.

Este lunes se reanudó el juicio contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental en el debate por la muerte de Diego Maradona, luego de haberse suspendido la semana pasada por falta de luz. En dicha audiencia se presentarán a declarar los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.

Se trata de los magistrados que integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro junto a la acusada durante el juicio por la muerte del astro argentino, el cual fue declarado nulo al comprobarse la producción de un documental.

La semana pasada la audiencia del jury se suspendió debido a un corte de luz en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en 7 y 49, ciudad de La Plata.

La magistrada, que se encuentra suspendida y en investigación penal, está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”, centrado en el juicio por la muerte del exentrenador, y podría ser destituida si el jurado así lo decide.

Esta jornada será más que importante ya que los dos magistrados darán su versión de los movimientos de la acusada dentro del tribunal y su rol como vocal en aquel juicio. Sin embargo, desde el lado de Makintach podría mostrar conversaciones que mantuvo con sus colegas, en las que se demostraría que ambos sabían del documental, por lo que también deberían ser juzgados.

En uno de esos chats del grupo en que estaban los tres, la acusada los tranquilizó sobre las imágenes que se iban a registrar dentro de la sala: “Se queden tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero... le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna”.

Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, los jueces en la causa por la muerte de Diego Maradona

Para la jornada de este lunes también están prevista las declaraciones de Verónica Ojeda, Jana Maradona y los abogados Fernando Burlando (representante legal de Dalma y Gianinna), Vadim Mischanchuk (defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov), María Julia Marcelli (defensora oficial del médico clínico Pedro Di Spagna) y Rodolfo Baqué (particular damnificado en la causa penal y letrado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid).

Cuándo declarará la familia de Diego Maradona en el juicio contra Makintach

Tras la jornada de este lunes, las audiencias continuarán a lo largo de esta semana que se dividirán en dos etapas: a las 9 y a las 14.

El martes declararán Mario Baudry; Gastón Marano (abogado del custodio Julio César Coria); Miguel Ángel Pierri (abogado del jefe de enfermeros, Mariano Perroni); Félix Linfante (Jana); Martín Miguel De Vargas y Fabián Améndola.

Por su parte, el miércoles será una de las fechas más esperadas ya que será el testimonio de Dalma y Gianinna Maradona; Julio Rivas (defensor del neurocirujano Leopoldo Luque), quien solicitó la recusación de Makintach tras conocerse las imágenes del documental, y los productores María Vidal Alemán y Juan Manuel D’Emilio, mientras que el jueves 13 terminará la ronda de testimoniales.

Se reanuda el jury contra Julieta Makintach por el juicio de Maradona: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

