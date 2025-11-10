10 de noviembre de 2025 Inicio
La Provincia defendió el proyecto de toma de deuda para sostener a los municipios y aliviar la carga tributaria de las pymes

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que la Provincia necesita financiamiento para compensar la caída de recursos y asistir a los municipios.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró este lunes que la Provincia “necesita del endeudamiento” solicitado ante la Legislatura para reforzar sus finanzas y destinar parte de los recursos a los municipios.

“La situación económica y financiera es muy compleja como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional y de los recortes de casi 13 billones de pesos que sufrió la Provincia”, advirtió.

Bianco explicó que el Ejecutivo planteó la creación de un fondo especial para los municipios, que dependerá de la aprobación del endeudamiento. “En la medida en que podamos obtener recursos adicionales a través de los instrumentos de financiamiento, vamos a acompañar a los distritos”, señaló durante una conferencia en la Casa de Gobierno, en La Plata.

A su lado, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que la nueva Ley Impositiva “acompaña a quienes producen y trabajan” y “mantiene la lógica de que paguen más quienes más tienen”. Según precisó, el objetivo es sostener una estructura tributaria “pro producción y empleo”, con especial atención a las pymes.

Girard detalló que el Impuesto Inmobiliario no tendrá cambios en las valuaciones ni en las alícuotas, y que se eliminará la cuota adicional tanto en el urbano como en el rural. “El 80% de las partidas inmobiliarias tendrán cuotas menores a 12 mil pesos”, aseguró.

En el caso del Automotor, adelantó que se eliminarán distorsiones y que tres de cada cuatro propietarios verán una reducción nominal del tributo. “La alícuota mínima baja de 3,6% a 1% y la máxima del 5% al 4,5%. Así, la Provincia quedará entre las jurisdicciones con patentes más bajas del país”, indicó. También confirmó que el impuesto se podrá abonar en diez cuotas desde marzo.

Respecto de Ingresos Brutos, Girard informó que no habrá cambios en las alícuotas y que se actualizarán los tramos en un 40%, lo que beneficiará a 46 mil pymes. “El 85% de los contribuyentes paga alícuotas reducidas”, remarcó. Además, destacó que 1,4 millones de personas adhirieron al Régimen Simplificado y que el organismo redujo los plazos de devolución de saldos a favor.

“Durante esta gestión, devolvimos al sector privado el equivalente a un billón de pesos actuales, fortaleciendo el capital de trabajo de las empresas”, dijo. Y concluyó: “Esperamos que la Legislatura apruebe la ley en las próximas semanas para que la Provincia pueda contar con los recursos necesarios para cumplir sus funciones”.

