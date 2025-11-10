C5N en Brasil: así es el desolador escenario de destrucción en Rio Bonito do Iguaçu tras el tornado

El cronista Alejandro Moreyra recorrió lo que quedó de un supermercado y una escuela, ruinas que parecen consecuencias de una guerra. De a poco, la ciudad inicia su reconstrucción.

El tornado destruyó casas, escuelas y supermercados en la localidad de Rio Bonito do Iguaçu, al sur de Brasil.

La ciudad brasileña de Rio Bonito do Iguaçu , en el estado de Paraná, continúa sufriendo las consecuencias del devastador tornado que arrasó con el 90% de la localidad , con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que causaron al menos seis muertos y más de 800 heridos , una tragedia que dejó a cientos de familias sin hogar ni pertenencias . C5N continúa recorriendo el área afectada y documentando el desolador escenario de destrucción .

C5N en Brasil: preocupación por los robos tras el devastador tornado que dejó 6 muertos y decenas de heridos

El cronista Alejandro Moreyra transitó por lo que quedó del Colegio Estadual Ludovica Safraider: aulas sin techo, escombros y hierros retorcidos . Luego de los tres días de duelo decretados el viernes, la educación volverá, pero no se sabe cuándo la escuela podrá estar lista nuevamente para recibir a los estudiantes.

De a poco, la ciudad inicia su reconstrucción. El gobierno local ya despejó las calles de escombros para facilitar la circulación, mientras que pidió que las colectas a nivel nacional ayuden con tejas, madera y voluntarios que puedan prestar su tiempo y esfuerzo para reparar las casas que todavía pueden ser recuperadas.

Mientras tanto, Rio Bonito do Iguaçu sigue sin electricidad . Ante esto, la Policía maximiza los controles , especialmente por la noche, para evitar robos que agudicen todavía más la tragedia vivida.

Edoardo, un periodista de la cadena RPC, señaló que "en 18 años de profesión nunca cubrí una destrucción como esta" , y confirmó que hubo tres tornados en simultáneo: uno en Rio Bonito, otro en Guaraciaba y un tercero en Turvo.

La respuesta del Estado para la reconstrucción de las ciudades destruidas por el tornado

Mientras continúa con la búsqueda de desaparecidos, la cifra oficial difundida por la Defensa Civil local ascendió a seis muertos y más de 800 heridos. El 90% de las construcciones resultó destruido. El tornado, asociado a la presencia de un ciclón extratropical, ocasionó daños en 704 inmuebles, arrancó árboles, postes de energía eléctrica y volcó vehículos en pocos minutos.

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hugson Teixeira, señaló que ya comenzó la reparación de escuelas y centros de salud, procesos que no requieren la verificación individual de damnificados. La emergencia afectó a unas 13.000 personas distribuidas en 14 municipios del sur de Brasil: cerca de 1.000 residentes quedaron sin hogar y permanecen en refugios temporales.

Por su parte, el gobernador Ratinho Junior anunció la disposición de recursos materiales y humanos y la presentación de un proyecto que permitirá que los fondos de emergencia lleguen directamente a los afectados. “La idea es poder entregarle 50.000 reales (unos 9.380 dólares) a cada propietario que perdió su vivienda para que pueda reconstruirla”, manifestó.