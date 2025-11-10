La derrota de River en el Superclásico en La Bombonera generó más polémica en el campo de juego ya que algunos jugadores explotaron. Horas después, se volvió viral un video donde se ve al delantero Maximiliano Salas agrediendo a un hombre que estaba filmando.
Las imágenes, grabadas desde la tribuna por un hincha y difundidas en redes sociales, captan al jugador del Millonario dándole un golpe en la mano, desde atrás, a un joven que pasaba cerca filmando los festejos de los hinchas de Boca. Sin siquiera darse vuelta, la víctima guarda el celular en su bolsillo sale corriendo para alejarse de la situación.
El golpe de Salas expuso el clima de tensión que vive el plantel luego de un nuevo golpe futbolístico ante Boca, donde cosechó su tercera derrota consecutiva.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianomanuele/status/1987687336302584196&partner=&hide_thread=false
La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"
La caída de River ante Boca en la Bombonera dejó al descubierto el desconcierto interno de un plantel que ya no encuentra rumbo. En medio de ese contexto, Marcelo Gallardo decidió no brindar declaraciones post partido.
Sin embargo, quienes sí hablaron fueron algunos de los jugadores, entre ellos Juan Fernando Quintero. El colombiano, uno de los pocos que dio la cara tras el 0-2, protagonizó un tenso cruce con un periodista que le había insinuado falta de compromiso con el entrenador.
“Es tu percepción. Me parece que no eres profesional”, lanzó, visiblemente molesto. Luego agregó: “Jamás le haría la cama a un técnico. Y los otros menos”. Su réplica fue más que una defensa personal: fue el síntoma de un vestuario a la defensiva, golpeado por los resultados y sin conducción visible.
Gallardo, en tanto, volvió a refugiarse en el silencio, un gesto que se repite con cada tropiezo. El capitán Franco Armani también el único que intentó mantener la calma ante la prensa, pero el mensaje general fue de frustración y agotamiento.