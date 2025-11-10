10 de noviembre de 2025 Inicio
Video: la piña de Maxi Salas a una persona que grababa a los jugadores de River tras el Superclásico contra Boca

El delantero del Millonario explotó tras la caída del conjunto de Marcelo Gallardo en La Bombonera y agredió a un hombre que tenía su celular en la mano para evitar que filmara a los futbolistas retirándose al vestuario.

Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera.

Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera.

La derrota de River en el Superclásico en La Bombonera generó más polémica en el campo de juego ya que algunos jugadores explotaron. Horas después, se volvió viral un video donde se ve al delantero Maximiliano Salas agrediendo a un hombre que estaba filmando.

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días
Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

Las imágenes, grabadas desde la tribuna por un hincha y difundidas en redes sociales, captan al jugador del Millonario dándole un golpe en la mano, desde atrás, a un joven que pasaba cerca filmando los festejos de los hinchas de Boca. Sin siquiera darse vuelta, la víctima guarda el celular en su bolsillo sale corriendo para alejarse de la situación.

El golpe de Salas expuso el clima de tensión que vive el plantel luego de un nuevo golpe futbolístico ante Boca, donde cosechó su tercera derrota consecutiva.

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"

La caída de River ante Boca en la Bombonera dejó al descubierto el desconcierto interno de un plantel que ya no encuentra rumbo. En medio de ese contexto, Marcelo Gallardo decidió no brindar declaraciones post partido.

“Es tu percepción. Me parece que no eres profesional”, lanzó, visiblemente molesto. Luego agregó: “Jamás le haría la cama a un técnico. Y los otros menos”. Su réplica fue más que una defensa personal: fue el síntoma de un vestuario a la defensiva, golpeado por los resultados y sin conducción visible.

Gallardo, en tanto, volvió a refugiarse en el silencio, un gesto que se repite con cada tropiezo. El capitán Franco Armani también el único que intentó mantener la calma ante la prensa, pero el mensaje general fue de frustración y agotamiento.

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

