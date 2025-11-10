Video: la piña de Maxi Salas a una persona que grababa a los jugadores de River tras el Superclásico contra Boca El delantero del Millonario explotó tras la caída del conjunto de Marcelo Gallardo en La Bombonera y agredió a un hombre que tenía su celular en la mano para evitar que filmara a los futbolistas retirándose al vestuario. Por







Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera. Redes sociales

La derrota de River en el Superclásico en La Bombonera generó más polémica en el campo de juego ya que algunos jugadores explotaron. Horas después, se volvió viral un video donde se ve al delantero Maximiliano Salas agrediendo a un hombre que estaba filmando.

Las imágenes, grabadas desde la tribuna por un hincha y difundidas en redes sociales, captan al jugador del Millonario dándole un golpe en la mano, desde atrás, a un joven que pasaba cerca filmando los festejos de los hinchas de Boca. Sin siquiera darse vuelta, la víctima guarda el celular en su bolsillo sale corriendo para alejarse de la situación.

El golpe de Salas expuso el clima de tensión que vive el plantel luego de un nuevo golpe futbolístico ante Boca, donde cosechó su tercera derrota consecutiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianomanuele/status/1987687336302584196&partner=&hide_thread=false @Tato_Aguilera vos viste la piña que le pega Salas en el final del partido a un flaco que estaba filmando dentro de la cancha? @BocaJrsOficial @RiverPlate @afa @LigaAFA pic.twitter.com/RwKFoOiV9u — marianomanuele (@marianomanuele) November 10, 2025 La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo" La caída de River ante Boca en la Bombonera dejó al descubierto el desconcierto interno de un plantel que ya no encuentra rumbo. En medio de ese contexto, Marcelo Gallardo decidió no brindar declaraciones post partido.

Sin embargo, quienes sí hablaron fueron algunos de los jugadores, entre ellos Juan Fernando Quintero. El colombiano, uno de los pocos que dio la cara tras el 0-2, protagonizó un tenso cruce con un periodista que le había insinuado falta de compromiso con el entrenador.