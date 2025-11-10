10 de noviembre de 2025 Inicio
Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

El mediocampista salió remplazado a la media hora del primer tiempo luego de haber caído al suelo antes de llegar a disputar una pelota aérea y sin haber tenido contacto con el rival. Se retiró entre lágrimas.

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Además de la dura derrota en el Superclásico, River recibió otro duro cachetazo luego que confirmara la dura lesión de Maximiliano Meza, quien salió en el primer tiempo por una preocupante lesión.

Tras haber salido del campo de juego a los 30 minutos de la primera etapa entre lágrimas, preocupó a todo Núñez y este lunes se confirmó cuál es el grado de su lesión. ¿Cuánto tiempo se quedará afuera de las canchas?

Tras hacerse los estudios, el parte médico del ex – Independiente determinó que sufrió una “avulsión (desprendimiento) del tendón rotuliano de la rodilla izquierda”, una lesión grave en la que el tendón que conecta la rótula a la tibia se desgarra o se arranca del hueso.

A raíz de ello, el mediocampista será operado en los próximos días y, desde River, estiman que su recuperación demandará aproximadamente tres meses, pero habrá que ver cuándo podrá volver a estar dentro de una cancha, por lo que quedaría completamente descartada su participación en las canchas en lo que resta del 2025.

Noticia en desarrollo.-

