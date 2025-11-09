EN VIVO

Fecha 15

Boca y River, un Superclásico con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026

El Xeneize, a un paso de asegurar su regreso al máximo torneo continental tras dos años de ausencia, recibe en la Bombonera a un Millonario que necesita ganar para no quedarse afuera y dejar atrás la mala racha.

- 9 de noviembre 2025 - 08:32
Boca y River viven un nuevo Superclásico, esta vez con un condimento especial.

Boca y River volverán a encontrarse este domingo en la Bombonera desde las 16:30, en un Superclásico que puede definir gran parte del futuro inmediato de ambos en la Copa Libertadores 2026. El Xeneize conseguirá el objetivo si logra ganarle al Millonario ante su gente, mientras que el conjunto de Núñez, a cinco puntos de distancia en la tabla anual con seis en juego, intentará sumar una victoria y estirar la definición a la última fecha.

El equipo de Claudio Úbeda llega mejor posicionado: la agónica victoria ante Estudiantes en La Plata lo dejó con 56 puntos y a un solo empate de asegurar, al menos, el ingreso al repechaje del torneo continental. Si vence al Millonario, clasificará directamente a la fase de grupos, sin depender de otros resultados.

Para el conjunto de Marcelo Gallardo, el panorama es más exigente. River, que este domingo perdió ante Gimnasia, está obligado a ganar para alcanzar el segundo puesto de la tabla general, la última posición directa para ingresar a la Libertadores.

Probables formaciones de Boca y River para el Superclásico

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Enzo Pérez; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza. DT: Marcelo Gallardo.

Estafa a 70 hinchas de Boca chubutenses: se quedan sin Superclásico

Unos 70 hinchas de Boca de la ciudad chubutense de Trelew se quedaron sin poder viajar a Buenos Aires este sábado para asistir al Superclásico entre Boca y River. El grupo se había reunido en la Laguna Cacique Chiquichano, donde aguardaba desde antes de las 14, con salida programada para las 15:30.

Según relataron algunos de los afectados a El Chubut, el viaje no se concretaría porque el organizador, a quien le habían comprado las entradas y pagado el viaje, los "habría estafado a los 70 fanáticos". Otros relataron que incluso dejó de responder después de las 15.

Superclásico: qué necesitan Boca Juniors y River Plate para clasificar a la próxima Copa Libertadores

Si Boca gana en la tarde del domingo, se asegurará el boleto directo a la Copa, mientras que con el empate quedará a un paso de sellar la clasificación. River, por su parte, debe triunfar y esperar resultados ajenos para conocer su escenario definitivo de cara a la última jornada. Tras el Superclásico, River cerrará esta parte de su año contra Vélez en Liniers y Boca recibirá a Tigre en la Bombonera.

Si Rosario Central, ya clasificado por liderar la tabla anual, sale campeón del Clausura, liberará un cupo en la anual y beneficiará al Millonario y el Xeneize. Actualmente, Boca está segundo con 56 unidades y River figura tercero con 52. Es decir que con una coronación canalla ambos estarían clasificando a la Copa del 2026 más allá de quien sea campeón al finalizar el actual campeonato.

Además, Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51) podrían dar batalla en la recta final. El lunes, por la fecha 15, el Bicho recibirá a Belgrano de Córdoba y el Malevo será anfitrión de Independiente.

Cómo estará el clima en el Superclásico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este domingo temperaturas cálidas, entre 15° y 26°C. El organismo señaló que el cielo oscilará de parcial a mayormente nublado, con una nubosidad que tocará su pico máximo durante el choque entre Boca y River, aunque sin riesgos de precipitaciones.

Superclásico en TV: por dónde ver Boca-River

El partido, que tendrá su pitazo inicial a las 16:30, será transmitido por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. También habrá alternativas radiales y se podrá ver en plataformas digitales como Disney +.

Superclásico: el historial entre Boca y River

Boca y River se midieron 264 veces, con 92 victorias de Boca y 88 de River, mientras que los otros 84 encuentros terminaron empatados. Boca marcó 339 goles y River, 322.

En torneos de Primera División desde el inicio de la era profesional en 1931, se enfrentaron 207 veces, con 75 triunfos de Boca, 69 victorias de River y 63 empates. Por Copa de la Liga Profesional (hoy Torneo Apertura) fueron siete veces: dos victorias de Boca, dos de River y tres empates.

Nicolás Ramírez será el árbitro para el Boca – River: sus antecedentes y las polémicas en el Superclásico

Su debut en impartir justicia en un Boca-River fue en septiembre del 2024 en La Boca. En aquella oportunidad, el equipo que ya dirigía Marcelo Gallardo se impuso ante el que conducía Diego Martínez por la mínima diferencia con gol de Manuel Lanzini.

Sin embargo, sobre el final se dio una polémica: Milton Giménez logró marcar el empate, pero Ramírez, a instancias del VAR, lo anuló al considerar que el delantero había tocado la pelota con la mano antes de que ingresara. Más allá que la jugada fue sin intención, el reglamento le daba la derecha al juez.

Por su parte, el otro antecedente fue en abril de 2025, pero ese cotejo se disputó en el Monumental y la victoria también quedó en manos de Millonario por 2 a 1, con tantos de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, Miguel Merentiel descontó para el Xeneize.

El Superclásico ya se juega: así fue el increíble banderazo de los hinchas de Boca antes del duelo con River

A horas de una nueva edición del Superclásico, el partido más importante del fútbol argentino, entre Boca y River, un gran número de hinchas del Xeneize se acercaron al Hotel Intercontinental para darle el último aliento al equipo de Claudio Úbeda. Al ver banderas, fuegos artificiales y bengalas, los jugadores salieron a la puerta a saludar al público y a cantar en la previa del partido trascendental de la fecha 15 del Torneo Clausura.

La cita era a las 19.30 en Casa Amarilla, donde los fanáticos se convocaron en buena cantidad para salir rumbo al histórico hotel donde concentra el plantel de la Ribera, ubicado en la zona de San Cristóbal.

Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el Superclásico

La lista de convocados en Boca para el Superclásico

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.
  • Volantes: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios.
  • Delanteros: Edinson Cavani, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson y Brian Aguirre.

La lista de convocados en River para el Superclásico

  • Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.
  • Defensores: Milton Casco, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel.
  • Volantes: Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Maximiliano Meza y Matías Galarza Fonda.
  • Delanteros: Santiago Lencina, Cristian Jaime, Miguel Borja, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas e Ian Subiabre

