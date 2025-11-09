Boca y River, un Superclásico con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026

Live Blog Post

Superclásico: qué necesitan Boca Juniors y River Plate para clasificar a la próxima Copa Libertadores

Si Boca gana en la tarde del domingo, se asegurará el boleto directo a la Copa, mientras que con el empate quedará a un paso de sellar la clasificación. River, por su parte, debe triunfar y esperar resultados ajenos para conocer su escenario definitivo de cara a la última jornada. Tras el Superclásico, River cerrará esta parte de su año contra Vélez en Liniers y Boca recibirá a Tigre en la Bombonera.

Si Rosario Central, ya clasificado por liderar la tabla anual, sale campeón del Clausura, liberará un cupo en la anual y beneficiará al Millonario y el Xeneize. Actualmente, Boca está segundo con 56 unidades y River figura tercero con 52. Es decir que con una coronación canalla ambos estarían clasificando a la Copa del 2026 más allá de quien sea campeón al finalizar el actual campeonato.

Además, Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51) podrían dar batalla en la recta final. El lunes, por la fecha 15, el Bicho recibirá a Belgrano de Córdoba y el Malevo será anfitrión de Independiente.