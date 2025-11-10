Conmoción en el Mario Alberto Kempes: murió un jubilado tras sufrir un infarto masivo mientras nadaba

La víctima de 73 años falleció mientras participaba del Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster. “Durante la competencia no había médicos ni ambulancias”, reveló otra que estaba en el evento.

El nadador de 73 años era de Casilda, Santa Fe y participaba de una competencia

Un trágico episodio se vivió en las piletas del estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba luego que un hombre de 73 años muriera de un infarto masivo mientras participaba de una competencia de natación.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana mientras se llevaba a cabo el Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster , en la pileta del predio del estadio cordobés. La víctima, identificada como Marcelo Chiapero, era oriundo de Casilda, Santa Fe, y era nadador federado con trayectoria y experiencia en torneos nacionales, reconocido por su compromiso con la disciplina.

La víctima fatal estaba realizando una prueba una prueba de 50 metros para federados y se descompensó tras finalizar una de las pruebas, durante la apertura de la temporada del Torneo Master. Pese a la rápida asistencia médica, falleció en el lugar.

Desde la Federación Cordobesa de Natación (FCN) señalaron que, si bien no es necesario contar con el servicio de emergencias en este tipo de eventos, el protocolo de emergencia se activó de inmediato y se dio aviso al servicio médico. Sin embargo, testigos aseguran ausencia de ambulancias al momento del incidente, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

“Yo estaba del otro lado de la pileta y de repente escuchamos que estaban pidiendo un médico y en principio pensé que alguien se había golpeado. No escuché que habían pedido a alguien que supiera hacer RCP, solo un médico”, relató sobre la situación Lourdes Brousa, una nadadora que estuvo en la competencia en diálogo con De Una por C5N.

En esa línea señaló que durante la competencia “no había médicos y ambulancias”: “La ambulancia habrá tardado 30 minutos. Quizás si se hubiera salvado la vida del hombre. El presidente de la Federación Cordobesa de Natación, que era amigo del hombre que murió, dijo que sí tenía todas las aptitudes médicas, también otras personas que lo conocían dijeron que estaba muy bien de salud”.

Las primeras pericias apuntan a un infarto masivo. De igual modo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias concretas de la muerte.

El torneo fue suspendido tras la muerte del nadador de 73 años

Tras confirmarse la muerte del nadador de 73 años, la Federación Cordobesa de Natación (FCN), organizadora del certamen, confirmó que el evento fue suspendido.

El torneo, que se llevaba a cabo en la pileta olímpica Georgina Bardach del estadio Kempes, estaba dirigido a deportistas Master y Premaster de entre 20 y 75 años, federados a nivel nacional por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

El evento es una competencia que reúne a nadadores experimentados y aficionados en un marco competitivo y recreativo, pero el clima festivo se vio interrumpido por el inesperado desenlace.

El presidente de la organización, Rubén Bustos, confirmó a radio Mitre que el servicio de emergencias arribó a los 15 minutos del episodio, aunque reconoció que esa espera fue “interminable”.

Por otra parte, Bustos explicó que la natación master no es considerada una “actividad de riesgo” por la “falta de fricción o roce físico” y aclaró que la FCN les exige a los competidores que presenten los certificados médicos, y que los nadadores locales suelen contar con el Examen Médico de Mediana y Alta Competencia (Emac).