10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se conoció el video del hincha golpeado por Maxi Salas tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico

El joven estaba en la tribuna, se metió al campo de juego y comenzó a grabarse mientras mostraba a los futbolistas del Millonario mientras abandonaban la cancha.

Por
Uriel Hamra tiene 20 años

Uriel Hamra tiene 20 años, es hincha de Boca.

Después que se volviera viral el golpe del delantero de River, Maximiliano Salas, a una persona que estaba dentro del campo de juego post derrota en el Superclásico, ante Boca, ahora se conoció el video en primera persona del joven que fue agredido.

Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días
Te puede interesar:

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

Se trata de Uriel Hamra, un hincha del Xeneize, quien estaba la tribuna y luego ingresó para comenzar a filmarse en modo selfie, riéndose y haciendo gestos con la cara, al mismo tiempo que se veía en el fondo a los jugadores del Millonario mientras abandonaban la cancha.

Acto seguido, desde una imagen tomada de la tribuna se puede ver cómo el ex – Racing va directamente al joven de 20 años para golpearle la mano e intentar sacarle el celular, pero sin siquiera darse vuelta, la víctima guarda el celular en su bolsillo y sale corriendo para alejarse de la situación.

Embed

Ahora, Hamra habló sobre la situación y dio la versión de los hechos en primera persona: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”. En diálogo con TN, el hincha del Xeneize explicó que vivió el partido desde la tribuna, pero que se metió al campo de juego en el final “porque estaba abierta la puerta baja”.

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, aseguró.

Por otra parte, reconoció que no está en sus planes realizar una denuncia formar contra el correntino y hasta entendió la actitud del futbolista: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Zeballos, la figura de Boca en el Superclásico: "Los planes de Dios son perfectos"

Exequiel "Changuito" Zeballos tuvo un partido soñado y fue la gran figura del Superclásico: marcó el primer gol, asistió en el segundo y fue decisivo en el triunfo de Boca 2-0 ante River que aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores. En el campo de juego, visiblemente emocionado, dejó un mensaje que resume su historia de superación.

Feliz por el equipo. Los planes de dios son perfectos. Solamente hay que tener paciencia y seguir laburando. Gracias a dios tengo un grupo de trabajo fuera del club que son muy importantes para mi, son solamente 8 10 personas que cuando vaya al vestuario les voy a escribir”, dijo Zeballos, conmovido por el momento que atraviesa.

Sobre la clasificación a la Libertadores, expresó: "Estoy feliz de haber logrado el objetivo de clasificar a la libertadores por darle la alegría a la gente junto a todo el equipo. Es una alegría inmensa para mi y para mi corazón".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maxi Salas agredió a una persona que filmaba a los jugadores de River retirándose de La Bombonera.

La agresión de Maxi Salas a una persona que grababa a los jugadores de River tras la derrota contra Boca

Núñez, Caputo, Pettovello, Quirno y hasta Adorni se sumaron a las chicanas en tuiter.

Superclásico político: el ida y vuelta entre funcionarios del Gobierno tras la victoria de Boca

River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

El entrenador de Boca ganó su primer Superclásico.
play

Úbeda recordó a Russo tras el 2-0 a River: "Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba"

Zeballos, la figura de Boca en el superclásico: Los planes de Dios son perfectos

Zeballos, la figura de Boca en el Superclásico: "Los planes de Dios son perfectos"

Leandro Paredes salió ovacionado por La Bombonera.

Paredes, triunfo y ovación tras su primer Superclásico como titular: "Estoy feliz"

Rating Cero

Martín Fierro de Cable 2025: crece la expectativa sobre uno de los premios más esperados

Martín Fierro de Cable 2025: crece la expectativa sobre uno de los premios más esperados

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La evolución de Ana de Armas quedó registrada en cada etapa de su carrera.

La impresionante transformación de Ana de Armas a lo largo de los años: así se veía de más joven

La historia de amor de Margot y David en Netflix.
play

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

últimas noticias

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Hace 29 minutos
play

Muerte en San Telmo: revelaron el video de la caída de la joven fallecida

Hace 42 minutos
En septiembre, la inflación fue del 2,1% intermensual.

Consultoras advierten sobre una aceleración en la inflación: a cuánto podría aumentar el índice de precios de octubre

Hace 1 hora
Conocé la historia detrás de esta mujer que recibió un diagnóstico que lo cambió todo

Sentía un fuerte dolor mientras amamantaba y cuando fue al médico el diagnóstico sorprendió a todos: qué descubrieron

Hace 1 hora

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen empanadas de osobuco

Hace 1 hora