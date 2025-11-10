Se conoció el video del hincha golpeado por Maxi Salas tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico

El joven estaba en la tribuna, se metió al campo de juego y comenzó a grabarse mientras mostraba a los futbolistas del Millonario mientras abandonaban la cancha.

Después que se volviera viral el golpe del delantero de River, Maximiliano Salas, a una persona que estaba dentro del campo de juego post derrota en el Superclásico, ante Boca, ahora se conoció el video en primera persona del joven que fue agredido.

Se trata de Uriel Hamra , un hincha del Xeneize, quien estaba la tribuna y luego ingresó para comenzar a filmarse en modo selfie, riéndose y haciendo gestos con la cara , al mismo tiempo que se veía en el fondo a los jugadores del Millonario mientras abandonaban la cancha.

Acto seguido, desde una imagen tomada de la tribuna se puede ver cómo el ex – Racing va directamente al joven de 20 años para golpearle la mano e intentar sacarle el celular, pero sin siquiera darse vuelta, la víctima guarda el celular en su bolsillo y sale corriendo para alejarse de la situación.

Ahora, Hamra habló sobre la situación y dio la versión de los hechos en primera persona: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido” . En diálogo con TN, el hincha del Xeneize explicó que vivió el partido desde la tribuna, pero que se metió al campo de juego en el final “porque estaba abierta la puerta baja”.

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. F ue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, aseguró.

Por otra parte, reconoció que no está en sus planes realizar una denuncia formar contra el correntino y hasta entendió la actitud del futbolista: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Zeballos, la figura de Boca en el Superclásico: "Los planes de Dios son perfectos"

Exequiel "Changuito" Zeballos tuvo un partido soñado y fue la gran figura del Superclásico: marcó el primer gol, asistió en el segundo y fue decisivo en el triunfo de Boca 2-0 ante River que aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores. En el campo de juego, visiblemente emocionado, dejó un mensaje que resume su historia de superación.

“Feliz por el equipo. Los planes de dios son perfectos. Solamente hay que tener paciencia y seguir laburando. Gracias a dios tengo un grupo de trabajo fuera del club que son muy importantes para mi, son solamente 8 10 personas que cuando vaya al vestuario les voy a escribir”, dijo Zeballos, conmovido por el momento que atraviesa.

Sobre la clasificación a la Libertadores, expresó: "Estoy feliz de haber logrado el objetivo de clasificar a la libertadores por darle la alegría a la gente junto a todo el equipo. Es una alegría inmensa para mi y para mi corazón".