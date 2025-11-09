Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina La cantante británica se hizo un tiempo en medio de la gira sudamericana que la llevó a hacer dos presentaciones en el país, y fue una hincha más, ubicada en los palcos junto a su familia.







Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

La artista británico-albanesa Dua Lipa fue una de las testigos estelares del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Con la flamante camiseta de la Selección argentina, la cantante pop se hizo un tiempo en medio de la gira sudamericana para observar el partido más importante del fútbol argentino.

La estrella internacional provocó una revolución en el barrio de La Boca, cuando hizo su ingreso en una de las entradas de La Bombonera, junto a toda su familia vestidos con los colores de nuestro país. Su visita se produjo tras dos shows multitudinarios en el Estadio Monumental.

DUA LIPA PRESENTE EN LA BOMBONERA CON LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8S9uiWAI8M — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025 Fascinada por sus fanáticos argentinos y las costumbres típicas del país, la intérprete de Leviating no dejó escapar la chance de vivir uno de los eventos más importantes del deporte mundial. Para estar presente, decidió quedarse un día más en Argentina antes de continuar hacia Chile, donde tiene programados dos recitales en el Estadio Nacional de Santiago.

La cantante británica fue captada al ingresar a la cancha y luego por las cámaras en uno de los palcos, el número 5, del Estadio Alberto J. Armando acompañada por su equipo, disfrutando del clima único que solo este clásico puede ofrecer.