La empresaria e influencer reveló la razón por la que decidió que Francesca e Isabella no viajen a la Copa, a través de las palabras de Yanina Latorre.

Se filtró por qué Wanda Nara no dejó que Mauro Icardi y la China Suárez viajen con sus hijas al Mundial 2026

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un episodio de fuerte tensión luego de que trascendiera el motivo por el cual la empresaria no autorizó que sus hijas viajaran al Mundial 2026 junto al futbolista y su actual pareja, Eugenia “China” Suárez .

La información fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien aseguró que el delantero tenía previsto realizar un viaje a Estados Unidos durante algunos días acompañado por la actriz. Sin embargo, el plan encontró un obstáculo cuando Wanda decidió no firmar la autorización necesaria para que las menores pudieran salir del país.

Según contó la panelista, la conductora tomó esa determinación por una cuestión de confianza. “ Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él ”, afirmó Latorre en sus plataformas digitales.

La negativa de Wanda llegó en un contexto de enfrentamiento abierto con Icardi, tanto en el plano judicial como en el mediático. En los últimos días, la empresaria salió a responder acusaciones vinculadas a la salud de su hija Francesca y rechazó versiones que indicaban una supuesta interrupción de su tratamiento de kinesiología.

“ Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca ; Mauro tenía toda la información en el chat grupal”, sostuvo la conductora, quien además cuestionó distintas decisiones tomadas por el futbolista sin su consentimiento.

Uno de los episodios que más molestia le generó estuvo relacionado con una serie de perforaciones en la oreja de una de sus hijas. Según relató, descubrió la situación durante un acto escolar y consideró que se trató de una medida adoptada sin acuerdo entre ambos padres.

“Mauro Icardi nunca me consultó para hacerle cinco agujeros en la oreja a mi hija”, expresó Wanda, que también dejó en claro su postura sobre tatuajes y piercings en menores de edad.

Durante una entrevista televisiva, además, fue consultada sobre las versiones que vinculaban ese cambio estético con una posible influencia de la China Suárez. Aunque evitó señalar directamente a la actriz, remarcó su malestar por la situación y aseguró que la decisión fue tomada exclusivamente por el padre de la menor.