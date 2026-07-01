Quién es la periodista "prohibida" por las mujeres de la Selección: "No gustaron algunas miraditas"

Se conoció un supuesto distanciamiento entre la reconocida comunicadora y el entorno del plantel argentino, lo que desató una fuerte polémica durante el Mundial.

La cobertura de la Selección argentina en el Mundial 2026 volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica, aunque esta vez el foco no está puesto en un futbolista sino en la periodista Sofi Martínez , una de las figuras de la cobertura por televisión abierta durante la Copa del Mundo.

En las últimas horas comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre la cronista y el entorno más cercano del plantel, especialmente las parejas de los jugadores, luego de que distintos programas de televisión aseguraran que la periodista habría sido "prohibida" en su acceso a los campeones del mundo.

Las versiones tomaron fuerza después de que la periodista Paula Varela analizara en televisión el cambio que mostró la cobertura de Sofi respecto de Qatar 2022 , cuando protagonizó uno de los momentos más recordados del campeonato con su emotiva entrevista a Lionel Messi , que terminó con el capitán visiblemente emocionado.

"Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar. El otro día lo saludó a Maxi López y a ella, que estaba al lado, no le hizo ni un gesto" , afirmó la panelista al describir la situación que, según sostuvo, viene comentándose desde el inicio del torneo.

Las imágenes difundidas durante la cobertura alimentaron todavía más las interpretaciones. Mientras en Qatar era habitual verla dialogando con los futbolistas en la zona mixta, en Estados Unidos su participación aparece mucho más acotada.

Sofi Martínez junto a Messi. Según el rumor en cuestión, la periodista habría sido "vetada" de las coberturas.

Algunos colegas señalaron al aire que la periodista debe realizar largas caminatas y esperar más tiempo para conseguir entrevistas, algo que fue interpretado por usuarios de redes sociales como una señal de un supuesto cambio en su relación con el entorno de la Albiceleste.

Quién prohibió a Sofi Martínez en el Mundial 2026

El testimonio que más repercusión generó fue el de Paula Varela, quien aseguró que el comentario circula desde el comienzo del campeonato. "Algunos dicen que está prohibida por Antonela Roccuzzo, que en su momento no le habrían gustado algunas miraditas y algunas cosas", sostuvo la panelista. Incluso añadió una frase atribuida a la esposa de Messi: "Con esta piba, no". Sin embargo, esa afirmación fue presentada como una versión del ambiente y no como un hecho confirmado.

Las declaraciones contrastan con antecedentes conocidos públicamente. Tiempo atrás, la propia Sofi Martínez contó que Antonela Roccuzzo se había comunicado con ella para respaldarla frente a comentarios malintencionados que circulaban en redes sociales.

Anto Rocuzzo tuvo un contacto, tiempo atrás, con Sofi Martínez para respaldarla.

Según recordó la periodista, la esposa de Messi le escribió el mensaje "A la gilada ni cabida", con lo que desmintió así cualquier conflicto personal entre ambas. Ese antecedente vuelve más complejo el escenario actual y alimenta el debate sobre cuánto hay de realidad y cuánto de especulación en las versiones que hoy circulan.

Durante la misma intervención televisiva, Varela también hizo referencia a otro rumor que desde hace tiempo circula en ámbitos del espectáculo y el periodismo deportivo. "Habrían tenido algo en el aire, se habla de un avión. Pero eso no se puede contar", expresó. Luego agregó: "No sé si podemos dar nombres, porque es picante. Se habla de un pequeño romance en un vuelo, hubo turbulencias". La panelista aclaró que se trata de versiones que nunca fueron confirmadas y evitó mencionar al supuesto futbolista involucrado.