IR A
IR A

Quién es la periodista "prohibida" por las mujeres de la Selección: "No gustaron algunas miraditas"

Se conoció un supuesto distanciamiento entre la reconocida comunicadora y el entorno del plantel argentino, lo que desató una fuerte polémica durante el Mundial.

Las esposas de la Scaloneta habrían marginado a una reconocida cronista deportiva.

Las esposas de la Scaloneta habrían marginado a una reconocida cronista deportiva.

La cobertura de la Selección argentina en el Mundial 2026 volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica, aunque esta vez el foco no está puesto en un futbolista sino en la periodista Sofi Martínez, una de las figuras de la cobertura por televisión abierta durante la Copa del Mundo.

Los hinchas ingresaron a la cancha durante el partido.
Te puede interesar:

Video: así invadían la cancha un grupo de hinchas en Bélgica vs. Senegal

En las últimas horas comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre la cronista y el entorno más cercano del plantel, especialmente las parejas de los jugadores, luego de que distintos programas de televisión aseguraran que la periodista habría sido "prohibida" en su acceso a los campeones del mundo.

Las versiones tomaron fuerza después de que la periodista Paula Varela analizara en televisión el cambio que mostró la cobertura de Sofi respecto de Qatar 2022, cuando protagonizó uno de los momentos más recordados del campeonato con su emotiva entrevista a Lionel Messi, que terminó con el capitán visiblemente emocionado.

"Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar. El otro día lo saludó a Maxi López y a ella, que estaba al lado, no le hizo ni un gesto", afirmó la panelista al describir la situación que, según sostuvo, viene comentándose desde el inicio del torneo.

Sofi Martínez junto a Messi. Según el rumor en cuestión, la periodista habría sido

Sofi Martínez junto a Messi. Según el rumor en cuestión, la periodista habría sido "vetada" de las coberturas.

Las imágenes difundidas durante la cobertura alimentaron todavía más las interpretaciones. Mientras en Qatar era habitual verla dialogando con los futbolistas en la zona mixta, en Estados Unidos su participación aparece mucho más acotada.

Algunos colegas señalaron al aire que la periodista debe realizar largas caminatas y esperar más tiempo para conseguir entrevistas, algo que fue interpretado por usuarios de redes sociales como una señal de un supuesto cambio en su relación con el entorno de la Albiceleste.

Quién prohibió a Sofi Martínez en el Mundial 2026

El testimonio que más repercusión generó fue el de Paula Varela, quien aseguró que el comentario circula desde el comienzo del campeonato. "Algunos dicen que está prohibida por Antonela Roccuzzo, que en su momento no le habrían gustado algunas miraditas y algunas cosas", sostuvo la panelista. Incluso añadió una frase atribuida a la esposa de Messi: "Con esta piba, no". Sin embargo, esa afirmación fue presentada como una versión del ambiente y no como un hecho confirmado.

Las declaraciones contrastan con antecedentes conocidos públicamente. Tiempo atrás, la propia Sofi Martínez contó que Antonela Roccuzzo se había comunicado con ella para respaldarla frente a comentarios malintencionados que circulaban en redes sociales.

Anto Rocuzzo tuvo un contacto, tiempo atrás, con Sofi Martínez para respaldarla.

Anto Rocuzzo tuvo un contacto, tiempo atrás, con Sofi Martínez para respaldarla.

Según recordó la periodista, la esposa de Messi le escribió el mensaje "A la gilada ni cabida", con lo que desmintió así cualquier conflicto personal entre ambas. Ese antecedente vuelve más complejo el escenario actual y alimenta el debate sobre cuánto hay de realidad y cuánto de especulación en las versiones que hoy circulan.

Durante la misma intervención televisiva, Varela también hizo referencia a otro rumor que desde hace tiempo circula en ámbitos del espectáculo y el periodismo deportivo. "Habrían tenido algo en el aire, se habla de un avión. Pero eso no se puede contar", expresó. Luego agregó: "No sé si podemos dar nombres, porque es picante. Se habla de un pequeño romance en un vuelo, hubo turbulencias". La panelista aclaró que se trata de versiones que nunca fueron confirmadas y evitó mencionar al supuesto futbolista involucrado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Mundial 2026 continúa este miércoles.
play

Harry Kane metió a Inglaterra en octavos; Bélgica y EEUU buscan la clasificación

La Selección argentina viaja a Miami este miércoles a las 18 (hora argentina)

Mundial 2026: la Selección se entrena en Kansas y luego viaja a Miami pensando en Cabo Verde

El mánager de BeniMármol y Pato Perrotta confirmó que los youtubers fueron liberados y regresarán al país próximamente.

Liberaron a los youtubers argentinos que fueron detenidos en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Los festejos en México dejaron un saldo de dos muertos.

Tragedia en México: murieron tres personas durante los festejos tras el pase a octavos de final

Fui feliz, aseguró Beccacece en conferencia de prensa.

México eliminó a Ecuador y Beccacece confirmó su salida como DT

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. 

Mundial 2026: tras la victoria de Francia, Messi y Mbappé lideran la pelea por la Bota de Oro

últimas noticias

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

Hace 7 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La Justicia suspendió la restricción de circulación que Trump había impuesto a periodistas

Hace 41 minutos
La proyección de futuro de estos estudiantes es mucho más atractiva que su realidad actual,

Casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene niveles medios y altos de estrés en relación a su futuro profesional

Hace 58 minutos
Mariela no aguantó y lanzó reclamos dedicados al ex futbolista.

"No hacés nada": el motivo por que Mariela de Gran Hermano explotó en vivo contra el Turco García

Hace 1 hora
El productor de la señal digital y la artista mantienen una batalla legal.

Se filtraron nuevos detalles sobre la negociación de Flor Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

Hace 1 hora