La dura respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras el pedido de suspender el vinculo con sus hijas

El exjugador del Galatasaray respondió a través de sus abogados al pedido que hizo la empresaria. ¿Qué hará?

La conductora quiere prohibirle el contacto con las dos niñas, además lo mando a terapia.

Wanda Nara pidió suspender el vínculo parental tras la viralización del video donde se puede ver a las dos niñas en estado de vulnerabilidad. Frente a esto Mauro Icardi respondió con un documento judicial.

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La aparición de las polémicas imágenes que involucran tanto a la empresaria como a Nora Colosimo, produjo otra guerra judicial: la mediática solicitó la suspensión de la responsabilidad parental y del contacto con las menores.

En este contexto, desde el entorno del futbolista, analizaron el contenido del video y cuestionaron la situación que atraviesa una de las niñas. En el escrito presentado, por parte de la defensa del jugador, ante la justicia se hizo hincapié en la manera en que las menores fueron interpeladas por su madre y abuela. Además de mencionar el reciente pedido de Wanda Nara.

"En el fragmento que ha tomado estado público se observa a la señora Nara y Colosimo (abuela materna) interpelando a una de las niñas en clima de angustia y llanto. Esta secuencia, en que una de las niñas debe repetir entre lágrimas que su padre no le hizo nada frente a la insistencia de su madre y abuela en sentido contrario, resulta gráficamente ilustrativa de la dinámica de interferencia parental denunciada a lo largo de todo el proceso”, leyó la periodist Tatiana Schapiro en DDM.

La guerra entre la ex pareja volvió a sumar otro capítulo luego de que Ana Rosenfeld realizará una serie de pedidos vinculados con las dos hijas que tienen en común.

El documento fue leído, en DDM por Tatiana Schapiro, "vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi”, leyó en vivo.

De acuerdo con la explicación de la periodista, la presentación apunta a establecer medidas de resguardo para las menores, "dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Además agregó que el planteo estaría vinculado al episodio de los pasaportes que Icardi le negó a sus propias hijas, “solicitó cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor ”.

Entre los puntos más relevantes se encuentran, “suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores”

En este sentido, la abogada intimó al ex Galatasaray a “realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género”, concluyó.