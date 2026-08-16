16 de agosto de 2026 Inicio
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La historia del niño de 13 años que busca entre los escombros en Colombia: "Mi país se derrumba y yo lo reconstruyo"

Tras el terremoto que sacudió Colombia y dejó más de 300 muertos, decidió salir de su casa para colaborar en las zonas devastadas. "Cuando hay un desastre así tenemos que salir a la boca del infierno a ayudar, a salvar personas y vidas”, dijo el niño al periodista Adrián Salonia, enviado especial de C5N.

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El terremoto que golpeó Colombia dejó muerte, destrucción y miles de familias afectadas. En medio de la emergencia nacional, mientras algunos sectores todavía esperan asistencia y atraviesan una situación crítica tras perder sus viviendas, también surgieron historias de solidaridad. Una de ellas tiene como protagonista a Juan Pablo, un niño de apenas 13 años que decidió ponerse los guantes y salir a ayudar entre los escombros.

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Apenas comprendió la magnitud de lo ocurrido, Juan Pablo le dijo a su mamá que quería colaborar con las tareas de rescate. Le dieron guantes, tapabocas y botas, y comenzó a recorrer los lugares más afectados. “Todos los colombianos somos hermanos. No podemos dejar a nuestro país solo. Cuando hay un desastre así, tenemos que salir a la boca del infierno a ayudar, a salvar personas y vidas”, expresó el niño en diálogo con Adrián Salonia, enviado especial de C5N a la zona de la catástrofe.

Juan Pablo contó que al momento del terremoto estaba durmiendo. “Me asusté mucho. Minutos antes, la alarma de Google le había avisado a mi mamá que iba a haber un terremoto. Mi mamá me dice a mí y a mi padrastro que salgamos de la casa. Gracias a Dios mi casa no se derrumbó”, relató.

Después del temblor, fue hasta la casa de su abuela para saber si sus familiares estaban bien. Allí, uno de sus tíos le mostró imágenes y videos de distintos lugares completamente arrasados. Fue entonces cuando tomó la decisión de involucrarse directamente en las tareas de ayuda. “Ahí le dije a mi familia que me iba a la boca del infierno a salvar vidas. Me dejaron. Me dieron guantes, tapabocas y botas”, recordó.

Entre las tareas que realizó estuvo la colaboración para liberar un sector donde se encontraba el cuerpo de una mujer fallecida. La experiencia lo marcó profundamente y se convirtió en uno de los momentos más difíciles desde que comenzó a ayudar. “Me dejó abrumado y triste. Iba pasando por las calles donde estaba todo derrumbado y destruido y todavía tenía la imagen en la cabeza de la señora muerta”, contó.

Lejos de abandonar, aquella escena reforzó su decisión de continuar ayudando. “Ahí dije que iba a seguir ayudando hasta que Colombia se regenere de este terremoto”, afirmó.

Juan Pablo, el niño colombiano que salió a ayudar a su país tras el terremoto: “No lo quiero ver sumido en los escombros"

El adolescente también explicó qué lo impulsa a seguir recorriendo las zonas devastadas. “Yo no quiero ver sumido en los escombros al lugar donde crecí, donde formé recuerdos, amistades. Mi país se derrumba y yo lo reconstruyo”, sostuvo.

Juan Pablo aseguró que los colombianos deben mantenerse unidos frente a la tragedia. “Así tenemos que ser todos los colombianos. Apenas hay un desastre, todos tenemos que salir como hermanos a luchar codo a codo, a salvar personas y reconstruir nuestro país”, señaló.

Su ayuda no se limita a los derrumbes. También recoge escombros y reparte agua y comida entre los damnificados. “Colombia se tiene que levantar, por eso es que lucho todos los días. Por eso recojo escombros, reparto agua, comida, porque quiero ver bien a mi país”, explicó.

Finalmente, Juan Pablo dejó un mensaje para las familias que perdieron todo durante el terremoto: “Les deseo muchas fuerzas y quiero decirles que no están solos. Mientras estén en Colombia tendrán casa porque estamos todos listos para ayudarlos”.

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