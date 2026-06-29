Se filtró un chat privado entre Wanda Nara y Maxi López: la indirecta para Mauro Icardi

Dieron a conocer una conversación privada que reaviva la tensión judicial entre la empresaria, su exmarido y el futbolista, con repercusiones en redes y en tribunales.

El exfutbolista devenido en cocinero de TV, la botirreina y su ex, otra vez en el ojo de la tormenta.

La conductora Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar una conversación privada con Maxi López que rápidamente generó repercusiones . La empresaria mostró un intercambio con su exmarido, con quien logró reconstruir el vínculo después de años de conflictos, y una frase suya fue interpretada por muchos seguidores como un mensaje dirigido a Mauro Icardi .

Wanda Nara publicó un chat con Maxi López e incluyó una indirecta a Mauro Icardi: "Un ex así es..."

El diálogo ocurrió mientras Maxi López se encontraba en Estados Unidos trabajando para Telefe durante el Mundial . El exfutbolista recibió un llamado de la odontóloga de sus hijos, pero al estar al aire decidió delegar la decisión en Wanda: “Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que vos digas va a estar bien” .

La respuesta de Wanda no pasó inadvertida. “Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias” , escribió la conductora, acompañando el mensaje con un corazón. Luego sumó otra reflexión al compartir la captura: “Llevarse bien con un ex. Feliz por vos” . Una frase que muchos usuarios asociaron con su actual enfrentamiento judicial con Icardi.

La publicación volvió a poner en contraste dos historias muy diferentes. Mientras con Maxi López ambos lograron priorizar la organización familiar por sus hijos, la relación con Mauro Icardi atraviesa una etapa marcada por reclamos legales, cruces públicos y una disputa por la cuota alimentaria.

El gesto de la empresaria llegó además en un momento de máxima tensión con el delantero del Galatasaray. En las últimas semanas, Wanda volvió a hablar públicamente sobre la situación y cuestionó que el conflicto continúe pese a que, según expresó, “las únicas perjudicadas” son sus hijas.

El chat privado que decidió publicar Wanda Nara en su Inatagram.

La Justicia falló contra Mauro Icardi

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia rechazara los planteos del futbolista en la causa por alimentos. Según trascendió, la Cámara declaró desiertos los recursos presentados por el jugador y ordenó que avance el pago de la deuda acumulada.

La información fue difundida por Ángel de Brito, quien detalló que Icardi deberá afrontar una deuda equivalente a 30 mil dólares mensuales durante 18 meses, además de intereses y las costas del proceso judicial, que incluyen los honorarios de la abogada Ana Rosenfeld.

Yanina Latorre también aportó detalles y aseguró que la resolución rechazó los pedidos de Icardi: “La deuda la tiene que pagar y después discutir”, explicó. Además, indicó que los alimentos provisorios continúan vigentes y que el monto adeudado no fue reducido.

El conflicto todavía tiene otros puntos abiertos, entre ellos la posibilidad de que Icardi viaje al exterior junto a sus hijas. Mientras esa definición continúa pendiente, el enfrentamiento entre Wanda Nara y el futbolista suma nuevos capítulos y vuelve a instalarse en el centro de la agenda mediática.