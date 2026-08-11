"Dejen de mirar para otro lado": Mauro Icardi explotó por el video de sus hijas angustiadas con Wanda Nara Después de que se filtrara el material en redes sociales, el futbolista publicó un comunicado enojado en Instagram donde le reclamó a la Justicia que priorice el "bienestar" de sus hijas Francesca e Isabella. Agregar C5N en









Wanda Nara y Mauro Icardi. Redes sociales

Mauro Icardi publicó un extenso comunicado en Instagram luego de que se filtrara un video de Francesca e Isabella respondiendo preguntas de Wanda Nara y su abuela materna, Nora Colosimo, sobre las formas en que las trata su padre. En el material audiovisual se escucha a una niña llorar y gritar y se ve a la otra harta de la situación.

"Llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado", sentenció el jugador de fútbol y le pidió al juez argentino que lleva la demanda por la cuota alimentaria que priorice el "bienestar" de sus hijas en vez de "el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos".

Icardi también criticó la "compasión" de los medios al hablar sobre el video y cuestionó la "cadena nacional" que realizan para hablar de su vida íntima con la China Suárez. "Nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de los profesionales que atendieron a mis hijas", apuntó el deportista.

Mauro Icardi sobre el video en el que una de sus hijas grita y llora ante las preguntas de Wanda Nara y Nora Colosimo. Instagram "Voy a seguir peleando por dos hijas que crecieron con una figura paterna presente, intentando enseñarles el valor del respeto, la educación, el estudio, el esfuerzo, el trabajo digno y, sobre todo, a ser buenas personas", prometió Icardi y sentenció que no negociará que sus hijas "no son un instrumento, contenido para la televisión ni un arma para destruir a su padre". El exjugador del Galatasaray concluyó: "Son dos nenas y tienen derecho a ser protegidas".

Mauro Icardi con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara. Redes sociales Mauro Icardi atribuyó la filmación del video al exabogado de Wanda Nara "Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre. La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente", había escrito el futbolista cuando todavía no había visto el video, pero Puro Show había confirmado su existencia.